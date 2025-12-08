lunes 8 de diciembre 2025

Lucha por su vida

Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito

La víctima es un hombre de 57 años y ahora se encuentra internado en el Hospital Rawson internado en grave estado, ya que habría sufrido una grave fractura en su cabeza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 57 años, identificado como Daniel Cabeza, se encuentra en gravísimo estado de salud tras sufrir un accidente laboral en una finca de Pocito. Fue trasladado en clave rojo al hospital y ahora se encuentra internado en terapia intensiva.

El caso todavía está tratando de esclarecerse, pero al parecer este señor estaba arreglando un autoelevador en el interior de una finca ubicada en la localidad de El Cerrillo en Pocito.

En un momento, su hermano fue a ver cómo estaba y lo encontró tirado en el piso. Lo que su hermano y las autoridades suponen es que le cayeron las uñas del autoelevador encima y lo aplastó.

Según fuentes del caso, Daniel Cabeza sufrió fractura de cráneo con hundimiento y también fractura en su pierna izquierda. En ese primer momento, el hombre fue trasladado al Hospital Ventura Lloveras y el primer diagnóstico es que está grave y fue enviado en clave roja al Rawson, nosocomio donde está ahora internado.

El hecho está siendo trabajado por personal policial y de UFI Delitos Especiales.

