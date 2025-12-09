Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Daniel Cabeza, el hombre de 57 años que fue aplastado por un autoelevador en Pocito , sigue en grave estado . El accidente laboral lo sufrió este lunes a primera hora, han pasado 24 horas y no ha tenido una evolución favorable de su salud.

La peor noticia Murió el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Lucha por su vida Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito

Desde la justicia expresaron que é l y su hermano estaban arreglando un autoelevador y en un momento, las “uñas” cayeron sobre él, no tuvo tiempo de esquivarlas y lo aplastaron. Un dato no menor y que maneja la fiscalía es que su hermano también estaba ahí y vio esta grave cronología.

Al autoelevador se le hará una pericia para verificar qué ocurrió. La fiscalía tiene el dato que estaba en desuso y que los hermanos Cabeza lo estaban arreglando. También se confirmará si estaban trabajando con los elementos de protección pertinentes, entre otras cosas.

Este grave episodio ocurrió en la “Finca Turcumán”, ubicada en la localidad de El Cerrillo en Pocito. El caso recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3.

Cabeza sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave con fractura de cráneo con hundimiento y también fractura en su pierna izquierda. En ese primer momento, el hombre fue trasladado al Hospital Ventura Lloveras y después se lo derivó al Rawson en clave roja.