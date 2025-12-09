martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Se trata de Daniel Cabeza, de 57 años. El accidente laboral fue a primera hora de este lunes. Su hermano habría visto cómo ocurrió todo. Al tractor se le hará una pericia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-09 at 08.45.14
Lee además
un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de pocito
Lucha por su vida

Un hombre fue aplastado por un autoelevador en una finca de Pocito
murio el hombre que fue aplastado por un autoelevador en pocito
La peor noticia

Murió el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Desde la justicia expresaron que él y su hermano estaban arreglando un autoelevador y en un momento, las “uñas” cayeron sobre él, no tuvo tiempo de esquivarlas y lo aplastaron. Un dato no menor y que maneja la fiscalía es que su hermano también estaba ahí y vio esta grave cronología.

WhatsApp Image 2025-12-09 at 08.45.15

Al autoelevador se le hará una pericia para verificar qué ocurrió. La fiscalía tiene el dato que estaba en desuso y que los hermanos Cabeza lo estaban arreglando. También se confirmará si estaban trabajando con los elementos de protección pertinentes, entre otras cosas.

Este grave episodio ocurrió en la “Finca Turcumán”, ubicada en la localidad de El Cerrillo en Pocito. El caso recayó en manos del fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3.

Cabeza sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave con fractura de cráneo con hundimiento y también fractura en su pierna izquierda. En ese primer momento, el hombre fue trasladado al Hospital Ventura Lloveras y después se lo derivó al Rawson en clave roja.

Temas
Seguí leyendo

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Piden ayuda para una niña sanjuanina que necesita una cirugía en Buenos Aires

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

Del freemium a los incentivos digitales: qué guía a los consumidores en línea

Misterioso video en un microhospital: el rostro de un fantasma en un auto desconcertó a todos

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Violento ataque en Sarmiento: un sanjuanino fue baleado y buscan al agresor mendocino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES empezó a pagar las prestaciones de diciembre.
Ayuda al bolsillo

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes
SMN

¿Vuelve la lluvia? Así estará el tiempo en San Juan este martes

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro
Las Cañitas

Peleó con su mujer por los planes para las Fiestas y se pegó un tiro

Te Puede Interesar

Que no te roben el corazon ni el auto, el cartel que puede verse actualmente en la Avenida del Mar, en La Serena, Chile.
Ojo al cruzar la cordillera

Cómo evitar ser víctima de robos en Chile y cómo pedir ayuda, según la embajada argentina

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

El gitano Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000
Este martes

"El gitano" Marcovich admitió que estafó a una anciana y deberá devolver más de $10.000.000

Foto: Diario Los Andes.
Histórico

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas

Foto: De Local. 
Último momento

Bombazo en Villa Krause: Cachilo Magallanes dejó de ser el técnico de Unión