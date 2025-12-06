sábado 6 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reprogramación

Suspenden la Fiesta de Santa Bárbara por las condiciones climáticas

Debido a las intensas lluvias y a que la celebración se realiza al aire libre, los espectáculos y todas las actividades se vieron afectadas. Por precaución, las autoridades del Municipio de Pocito tomaron la decisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
0baf1885-a110-404a-948f-27190dd0b2bb
54882c80-dbc2-48a8-bad2-349a99cd478f

El Municipio de Pocito informó que los espectáculos artísticos previstos para este sábado 6 de diciembre, en el marco de la Fiesta de Santa Bárbara, quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas presentes.

Lee además
nueve anos de pena para el sujeto que violo y le robo a una joven en medano de oro
Terrible caso

Nueve años de pena para el sujeto que violó y le robó a una joven en Médano de Oro
Se viene la Fiesta de Santa Bárbara en Pocito. La grilla de artistas que serán parte de la celebración.
Para agendar

Pocito vivirá su Fiesta de Santa Bárbara desde este jueves: mirá la grilla con todos los artistas

La decisión fue tomada siguiendo las indicaciones de Protección Civil de San Juan, y se reforzó tras la recomendación de Policía y Bomberos de la provincia, quienes advirtieron sobre el peligro eléctrico generado por la lluvia en el sector del evento.

54882c80-dbc2-48a8-bad2-349a99cd478f

Desde la organización señalaron que la medida busca proteger al público asistente, artistas y personal de trabajo, priorizando la seguridad ante el panorama meteorológico adverso.

Temas
Seguí leyendo

"Buena ruta": los mensajes de despedida al motociclista que murió tras chocar contra un poste en Pocito

Identificaron al motociclista que murió tras impactar contra un poste en Pocito

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Stefani, la niña de Pocito que se convirtió en la más lectora de San Juan: "Nunca me rindo"

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Temporal en Jáchal: familias evacuadas, defensas bajo vigilancia y más de 70 agentes trabajando en emergencias

Por las lluvias, UPCN y todo el Tour 3 se mudan al Velódromo Vicente Chancay

Lluvias en San Juan: Vialidad emitió un informe clave sobre el estado de las rutas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras un sabado pasado por agua, como seguira el tiempo en san juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Imagen ilustrativa.
Pudo ser una tragedia

Dos tucumanos fueron arrastrados por la creciente en Valle Fértil

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Imagen ilustrativa
Falsa denuncia

Una adolescente acusó a su exnovio de difundir videos íntimos y la denuncia resultó ser falsa

Te Puede Interesar

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Por Natalia Caballero
Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto
En Santa Lucía

Armado y escondido en el techo de una ferretería intentó robar, pero quedó al descubierto

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.
Curiosidades

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo