Suspenden la Fiesta de Santa Bárbara por las condiciones climáticas

El Municipio de Pocito informó que los espectáculos artísticos previstos para este sábado 6 de diciembre, en el marco de la Fiesta de Santa Bárbara, quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas presentes.

La decisión fue tomada siguiendo las indicaciones de Protección Civil de San Juan, y se reforzó tras la recomendación de Policía y Bomberos de la provincia, quienes advirtieron sobre el peligro eléctrico generado por la lluvia en el sector del evento.

54882c80-dbc2-48a8-bad2-349a99cd478f Desde la organización señalaron que la medida busca proteger al público asistente, artistas y personal de trabajo, priorizando la seguridad ante el panorama meteorológico adverso.

