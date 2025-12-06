Suspenden la Fiesta de Santa Bárbara por las condiciones climáticas

El Municipio de Pocito informó que los espectáculos artísticos previstos para este sábado 6 de diciembre, en el marco de la Fiesta de Santa Bárbara, quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas presentes.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Debido a las intensas lluvias y a que la celebración se realiza al aire libre, los espectáculos y todas las actividades se vieron afectadas. Por precaución, las autoridades del Municipio de Pocito tomaron la decisión.
El Municipio de Pocito informó que los espectáculos artísticos previstos para este sábado 6 de diciembre, en el marco de la Fiesta de Santa Bárbara, quedaron suspendidos debido a las condiciones climáticas presentes.
La decisión fue tomada siguiendo las indicaciones de Protección Civil de San Juan, y se reforzó tras la recomendación de Policía y Bomberos de la provincia, quienes advirtieron sobre el peligro eléctrico generado por la lluvia en el sector del evento.
Desde la organización señalaron que la medida busca proteger al público asistente, artistas y personal de trabajo, priorizando la seguridad ante el panorama meteorológico adverso.