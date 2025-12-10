La familia de la niña que murió en el Hospital Rawson sustenta la "contradicción" con una prueba clave

Después de que se conociera el caso de Alma Uliarte , la nena de 11 años que murió tras ingresar al Hospital Rawson , la familia que denuncia mala praxis por parte del personal que la asistió aseguró que la pericia de parte reforzó la teoría de la contradicción. Es que si bien desde el nosocomio habrían informado que la causa de muerte fue un cuadro de meningitis, la querella confirmó que fue producto de una pericarditis infecciosa restrictiva.

Acusación por mala praxis Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Presunta mala praxis Conmoción por la muerte de una nena de 11 años: su familia apunta a una mala praxis

En ese sentido, los querellantes, que sostienen que hubo impericia por parte de los profesionales de la salud que atendieron a la menor , puesto que habría permanecido como mínimo 7 horas en el nosocomio sin un diagnóstico certero y sin la debida asistencia, lo que derivó en su muerte, ingresaron a la causa una prueba que resultaría clave en el proceso.

Acorde expuso el perito de parte, dicho cuadro explica "la falta de oxigenación, la cianosis generalizada y el colapso progresivo de sus funciones vitales". Es por ello que manifestaron: "El estudio independiente deja claro que no se trató de meningitis, ya que ese examen se realizó post mortem, y que la vacuna pendiente no tuvo relación alguna con el fallecimiento, pues Alma estaba dentro del plazo correspondiente".

Incluso, la autopsia inicial que se practicó sobre el cuerpo de la presunta víctima indicaba una pericarditis restrictiva con falla cardíaca, razón por la cual se habló de contradicción por la causa del deceso. Ahora, la querella suma más sospechas.

La familia está representada por un equipo compuesto por los abogados Cristina Josefa Soriano, Daniel Benjamín Balmaceda y Estela Rodríguez, quienes junto al forense particular, testigos presenciales, familiares directos y especialistas consultados trabajan para reconstruir cada minuto de lo ocurrido y preparar la imputación que será presentada ante la fiscalía.

Los querellantes argumentan que pese a que la muerte haya sido catalogada como natural, no significa que no existan omisiones, negligencias o decisiones incorrectas que deban investigarse. "La naturaleza del mecanismo de muerte no elimina la obligación de actuar conforme a los protocolos médicos”, señalaron.

La denuncia es instruida por la UFI de Delitos Especiales, que deberá indagar sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante la atención de Alma. Por un lado, advierten que la misma requería intervención urgente, dada la afección que presentaba. Sin embargo, permaneció en la guardia del hospital hasta su complicación y su posterior traslado a la terapia intensiva.

Según el informe del forense particular, Alma presentaba acumulación de líquido en el tórax y alrededor del corazón, compresión cardíaca progresiva, insuficiencia respiratoria severa, signos de hipoxia sostenida (falta de oxígeno) y cianosis generalizada.

La familia denuncia que, pese a que la chiquita mostraba claros signos de falta de oxígeno, pasó horas sin recibir ventilación mecánica. “Pensar que nuestra hija luchó por respirar mientras nadie le colocaba un respirador nos destruye”, expresaron. Para ellos, esa demora es una pregunta que debe responder la investigación. Es por eso que no dudan en afirmar que “Alma sufrió… y nadie la escuchó”.

Desde la querella también indicaron que testigos afirmaron haber escuchado frases como: “Los estudios dicen que la nena no tiene nada”; y “déjense de joder”, mientras la familia imploraba atención.

“Queremos la verdad. Queremos saber qué pasó, qué se hizo y qué no se hizo. A Alma no la vamos a recuperar. Pero si hay responsables, deben hacerse cargo. Nosotros perdimos a nuestra única hija, y no queremos que otra familia viva esto”, expresaron.

A pesar de que no hay ninguna imputación por el momento, mientras la fiscalía trabaja para determinar si hubo responsabilidad penal en algún involucrado, el relato de la madre de Alma, Patricia Alfaro, apunta los cañones hacia dos personas: la médica de guardia que la atendió y la enfermera que también intervino en su asistencia.