Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Los estudios del Hospital Rawson confirmaron meningitis como causa de muerte, pero la defensa de la familia sostiene que una pericia apunta a una miocarditis y denuncia “contradicciones” en los informes. Pedirán un perito de parte mientras avanza la investigación judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los análisis clínicos realizados en el Hospital Rawson confirmaron que Alma Uliarte Alfaro, la niña de 11 años que falleció el pasado 26 de noviembre, murió a causa de meningitis. Así lo informaron tras la revisión de los estudios efectuados durante su internación, indicaron desde el entorno de la menor.

Sin embargo, la defensa de la familia Uriarte planteó una versión diferente. Basándose en una pericia forense, aseguraron que la menor habría fallecido por muerte natural vinculada a una miocarditis. La abogada Cristina Soriano, representante legal de la familia, afirmó a este diario que existen “contradicciones” entre los informes y que actualmente trabajan en la recolección de elementos para presentar contrapruebas. Además, solicitarán la participación de un perito de parte dentro del expediente judicial.

El caso se hizo público a partir de una grave denuncia conocida el miércoles, cuando trascendieron detalles del ingreso de Alma al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. La menor había llegado acompañada por su abuela paterna con síntomas de vómitos y fiebre. Por la complejidad del cuadro, fue trasladada a la Terapia Intensiva Pediátrica, donde falleció horas más tarde.

Según el testimonio de la madre, Patricia Alfaro, la autopsia inicial indicaba una pericarditis restrictiva con falla cardíaca. Además, denunció presuntas irregularidades en la atención recibida, entre ellas destrato por parte del personal y demoras en la asistencia médica durante la descompensación de la niña.

De acuerdo con su relato, Alma sufrió episodios de diarrea y descompensación dentro del hospital, y los primeros auxilios habrían sido realizados por personal no sanitario. La familia fue informada posteriormente de dos paros cardíacos antes de la confirmación oficial del fallecimiento.

Tras la muerte, se realizaron exámenes complementarios para descartar infecciones graves, entre ellas meningitis, cuyo resultado finalmente fue positivo. La causa quedó a disposición de la Justicia, que continuará investigando las circunstancias de la atención y las discrepancias entre los informes médicos.

