jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI Flagrancia

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

El asalto ocurrió el lunes en una panadería de 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí. El delincuente se llevó una moto y un celular. Tras una investigación de la Subcomisaría Cipolletti, este jueves detuvieron al presunto autor y a cuatro hombres acusados de encubrirlo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un robo ocurrido el lunes en horas del mediodía terminó este jueves con cinco hombres aprehendidos en Chimbas, luego de un operativo que encabezó personal de la Subcomisaría Cipolletti. El hecho había sido denunciado tras un violento robo en una panadería ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí.

Lee además
recibio el alta el hombre que fue aplastado por un tractor en santa lucia y su hija presento mejoras
Tras el accidente

Recibió el alta el hombre que fue aplastado por un tractor en Santa Lucía y su hija presentó mejoras
una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en capital: un herido tras recibir dos tiros
Peligroso

Una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en Capital: un herido tras recibir dos tiros

Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió cerca de las 11, cuando un joven de 24 años que trabajaba en el local fue sorprendido por un delincuente que ingresó y, bajo amenazas, le robó un teléfono celular Samsung A12 y una moto Honda Titan 125 cc de color negro.

image

A partir de la denuncia, la policía inició una investigación que permitió identificar al presunto autor del robo. Con la información reunida, se ordenó un allanamiento en una vivienda de Villa Alonso, donde este jueves lograron detener al sospechoso y recuperar los elementos sustraídos.

Durante el operativo también fueron aprehendidas otras cuatro personas mayores de edad, a quienes la policía señala por su presunta participación en tareas de encubrimiento del hecho.

La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron a un hombre que llevaba 6 días desaparecido en San Juan

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

La defensa del oficial Rodríguez confirmó que irá a la Corte y sostuvo que la conducta del camionero riojano "era un peligro"

Albardón: entró sigiloso a una casa y se robó todo lo que encontró de valor

Hallaron a la mujer de 42 años que estaba desaparecida en San Juan desde hace casi una semana

Un patrullero terminó destrozado tras chocar en Pocito: no participó otro vehículo

Encuentran a una anciana sin vida en Chimbas

Otra vez falsos policías simularon un procedimiento y asaltaron a una familia en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas
Contra todo pronóstico

Creció entre terapias y hospitales, pero terminó brillando como primer escolta de la escuela Diego Salinas

Te Puede Interesar

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
Tiempo en Chile

Cuánto cuesta hospedarse en La Serena: alojamientos desde 79.000 pesos argentinos y reservas del 65% para el verano
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Tras un intenso debate, Diputados aprobó la Ley de Transporte y hubo una contrapropuesta peronista
Legislatura

Tras un intenso debate, Diputados aprobó la Ley de Transporte y hubo una contrapropuesta peronista

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país
Dato oficial

Según el Indec, la inflación de noviembre fue del 2,5% en el país

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas
UFI Flagrancia

Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas