Cinco hombres quedaron arrestados tras un violento robo en una panadería de Chimbas

Un robo ocurrido el lunes en horas del mediodía terminó este jueves con cinco hombres aprehendidos en Chimbas , luego de un operativo que encabezó personal de la Subcomisaría Cipolletti. El hecho había sido denunciado tras un violento robo en una panadería ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Tambor de Tacuarí.

Según informaron fuentes policiales, el ataque ocurrió cerca de las 11, cuando un joven de 24 años que trabajaba en el local fue sorprendido por un delincuente que ingresó y, bajo amenazas, le robó un teléfono celular Samsung A12 y una moto Honda Titan 125 cc de color negro.

A partir de la denuncia, la policía inició una investigación que permitió identificar al presunto autor del robo. Con la información reunida, se ordenó un allanamiento en una vivienda de Villa Alonso, donde este jueves lograron detener al sospechoso y recuperar los elementos sustraídos.

Durante el operativo también fueron aprehendidas otras cuatro personas mayores de edad, a quienes la policía señala por su presunta participación en tareas de encubrimiento del hecho.

La investigación quedó en manos de la UFI Flagrancia.