Encontraron a un hombre que llevaba 6 días desaparecido en San Juan

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas confirmó este jueves por la tarde la aparición con vida de Juan Manuel Galdeano, el sanjuanino de 32 años que era intensamente buscado desde el 5 de diciembre. Por el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias de su hallazgo.

Durante la mañana, la repartición había solicitado la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. En el comunicado oficial se detallaron sus características físicas y la ropa que llevaba al ser visto por última vez: contextura mediana, 1,75 metros de altura, tez blanca, ojos marrones, nariz recta y cabello corto, lacio y negro. Vestía un pantalón de buzo gris oscuro, una remera gris claro y botas de trabajo marrones.

Las autoridades habían pedido que cualquier dato fuera informado de manera anónima al 911, con el objetivo de avanzar en la investigación y lograr que Galdeano regresara con su familia. Hoy, tras seis días sin noticias, se confirmó su aparición. image

