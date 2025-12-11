jueves 11 de diciembre 2025

Caso resonante

La defensa del oficial Rodríguez confirmó que irá a la Corte y sostuvo que la conducta del camionero riojano "era un peligro"

Tras la ratificación de la condena a prisión perpetua para el oficial de la Policía de San Juan condenado por ultimar a Federico Orihuela de miltiples disparos, el abogado del agente explicó los pasos a seguir en el proceso judicial.

Por Juan Ortiz
Ricardo Rodríguez se presentó en la mañana de este lunes frente al juez.

Tras la ratificación de la condena a prisión perpetua para el oficial de la Policía de San Juan, Ricardo Rodríguez, por parte del Tribunal de Impugnaciones, su defensa confirmó que recurrirá a la Corte y reiteró que la conducta del camionero riojano “era un peligro”.

El agente fue encontrado culpable del delito de homicidio agravado por abuso de sus funciones, en perjuicio del camionero oriundo de La Rioja, Federico Orihuela, a quien dio muerte mediante seis disparos.

Luego del veredicto, el representante de la familia, Martín Zuleta, presentó un recurso ante el colegiado de Impugnaciones integrado por Renato Roca, Maximiliano Blejman y Eduardo Raed. Este tribunal determinó de forma unánime confirmar la condena el pasado 10 de diciembre.

“Por supuesto que vamos a ir a la Corte porque entendemos que hay agravio suficiente y compatible con la posibilidad de abrir las instancias extraordinarias, tanto el recurso extraordinario provincial como el extraordinario federal”, confirmó Zuleta a Tiempo de San Juan.

Acto seguido, explicó los pasos a seguir en el marco de una causa que cobró trascendencia nacional. “Nosotros hemos sostenido una teoría del caso durante todo el proceso, que consiste en afirmar que el oficial Rodríguez obró con la convicción…”, manifestó el defensor.

En ese sentido, agregó: “La conducta de Orihuela era un peligro para la vida de quienes transitaban la ruta y también para el personal policial”. Indicó que la víctima había utilizado un arma de fuego y que las valoraciones probatorias efectuadas por el tribunal de juicio —y ratificadas por el Tribunal de Impugnación— “se ríen de lo que realmente se ventiló en el proceso”.

Por último, cuestionó la interpretación del protocolo de actuación y uso de la fuerza aplicado para juzgar el accionar de Rodríguez: “Lo han usado mal”.

