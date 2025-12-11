La banda del brutal asalto al empresario en Rawson marchaba a la condena, pero la salud de la víctima cambió los planes

El avance del estado de salud de Emanuel Rodríguez , el empresario rawsino que quedó cuadripléjico tras el violento asalto ocurrido en mayo, obligó a un giro drástico en la causa judicial. El juicio abreviado que estaba a punto de concretarse contra los cinco imputados quedó suspendido y su realización quedó en pausa hasta que se conozca la evolución médica de la víctima.

La suspensión responde a un motivo clave: si Rodríguez llega a fallecer, la calificación penal contra los detenidos cambiaría de forma inmediata. Actualmente están imputados por robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por cometerse en poblado y en banda y por las lesiones gravísimas ocasionadas . Sin embargo, ante un desenlace fatal, la figura se transformaría en homicidio en ocasión de robo , delito con penas marcadamente más severas.

Hace una semana, Tiempo de San Juan había adelantado en exclusiva que ya estaba todo acordado para avanzar con la acusación formal y la audiencia de juicio abreviado este 11 de diciembre. Los cinco integrantes de la banda, Sebastián Andrés Aguirre, Enzo Alfredo Pérez Agüero, Pablo Ezequiel Pérez, Brayan Exequiel Álvarez Cuello y Franco Alfredo Monteleone, habían aceptado someterse a este mecanismo.

Todos iban a recibir penas de prisión efectiva. Aguirre recibiría 14 años de prisión y el resto recibiría entre 10 y 12 años de cárcel. No obstante, el proceso quedó en stand by por pedido de los fiscales Cristian Catalano y Claudia Salica, dado el deterioro de la salud de la víctima.

Si bien se preveía la conformación de un tribunal colegiado, la suspensión hizo que el juez Roberto Montilla solo tomara conocimiento del suceso y decretara la suspensión hasta nuevo aviso.

Las imputaciones vigentes hasta ahora son:

Aguirre, Pablo Pérez y Álvarez Cuello : robo triplemente agravado, en calidad de autores.

Enzo Pérez : la misma figura, pero como partícipe secundario.

Franco Monteleone: encubrimiento agravado.

El violento asalto ocurrió la madrugada del 21 de mayo de 2025, cerca de las 03.17, cuando los delincuentes merodeaban la zona del barrio privado San Juan de los Olivos en una Renault Kangoo. Minutos después, cortaron el cerco del fondo e ingresaron a la vivienda de la familia Rodríguez.

Según la acusación de la fiscal Claudia Salica, los ladrones irrumpieron por un ventanal armados y tomaron por sorpresa al empresario mientras éste bajaba a oscuras al escuchar a su perra ladrar. Tras reducirlo a golpes, Aguirre le disparó a quemarropa, provocándole una lesión gravísima: el proyectil atravesó su médula espinal y lo dejó cuadripléjico.

Mientras tanto, Pablo Pérez y Álvarez Cuello golpeaban a la esposa de Rodríguez para intimidarla. Finalmente, escaparon con apenas 15.000 pesos.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la identificación de la Kangoo y al análisis de los teléfonos incautados. Entre los mensajes hallados, uno de Aguirre a su pareja decía: “Yo anoche casi le he metido un tiro en la cabeza a un hombre. Casi mato una persona anoche. Barrio Los Olivos”.

El juicio abreviado, que estaba técnicamente listo para concretarse, quedará en suspenso hasta que se evalúe la condición de Rodríguez. Si su salud empeora y se produce su fallecimiento, la Fiscalía deberá reformular toda la acusación, lo que cambiaría la estrategia judicial y las penas posibles.

La fecha de una nueva audiencia se definirá en los próximos días, pero fuentes de Tribunales señalaron que el proceso no avanzará hasta tener certezas sobre la evolución médica del empresario.