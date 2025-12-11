jueves 11 de diciembre 2025

Peligroso

Una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en Capital: un herido tras recibir dos tiros

El violento enfrentamiento fue en el interior del barrio Costa Canal I. Los agresores están aprehendidos

Por Redacción Tiempo de San Juan
barrio costa canal

El miércoles casi acaba de la peor manera en la provincia. Un joven, de 27 años, terminó internado al recibir dos balazos por parte de dos vecinos. El móvil: un problema de vieja data.

Según la información brindada por la Policía, los presuntos atacantes son dos y quedaron detenidos. Estos fueron identificados como Tiago Lucero (18) y Alberto Aguilera (18), ambos oriundos de la zona donde vive la víctima y donde también ocurrió el ataque, el barrio Costa Canal I, en Capital. Según un parte policial habría un tercer aprehendido de apellido Fernández.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 11.00.55

La víctima de este hecho fue Luciano Corzo (27). Este manifestó que tuvo una pelea con los otros dos jóvenes y que, en un momento, uno de ellos sacó un revolver y le propinó dos disparos hiriéndolo en su pierna izquierda.

Esa arma fue hallada por la Policía. Personal de la Motorizada N°1 se apersonó por el lugar, pudieron entrar a la vivienda de los supuestos autores y debajo de una colcha que estaba en el fondo de la vivienda encontraron el revolver calibre 38 que se utilizó en el hecho.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 11.02.28

El mismo damnificado manifestó que tiene problemas de vieja data con los atacantes y que por tal razón se produjo esta pelea.

Cabe destacar que Corzo ahora se encuentra internado en el hospital y está con custodia policial hasta que la Justicia lo disponga. Los atacantes quedaron a disposición de la Justicia, el caso pasaría a ser investigado en UFI Genérica informaron.

Temas
