lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

La empresa adjudicataria deberá garantizar la custodia total del edificio con 88 vigiladores permanentes, operar el monitoreo por CCTV y asegurar la indemnidad del Estado provincial ante cualquier reclamo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Hospital Marcial Quiroga acaba de abrir una Licitación Pública Anticipada para contratar un servicio integral de seguridad y vigilancia. Esta contratación cuenta con un Presupuesto Oficial que asciende casi $ 3.282 millones de pesos.

Lee además
La convocatoria para el programa está dirigida a personas de 55 a 75 años que fumen actualmente o que hayan dejado de fumar hace menos de 15 años.
Prevención

El Hospital Marcial Quiroga lanzó un programa gratuito para dectectar a tiempo uno de los cánceres más mortales
la ampliacion del hospital rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en san juan
Infraestructura sanitaria

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

La fecha clave para los oferentes es el 22 de diciembre, cuando se conocerá qué empresas están interesadas en conseguir el trabajo. El contrato tendrá una vigencia por más de un año, comenzando el 1° de febrero de 2026 y extendiéndose hasta el 31 de julio de 2027, con la posibilidad de una prórroga acordada entre las partes por un plazo igual o menor.

Los requisitos establecidos para los oferentes son estrictos e implican una inversión inicial y la acreditación de experiencia y legalidad. En primer lugar se exige a los postulantes la presentación de un certificado que acredite la habilitación vigente como prestador de servicio de seguridad privada, documento que debe ser emitido por la División Control de Agencias Privadas de la Policía de San Juan.

Una condición fundamental es que el oferente deberá adjuntar una certificación extendida por el Jefe del Departamento Administrativo del Hospital que demuestre que ha realizado una visita previa a los sectores donde se ubicarán los puestos de trabajo, lo cual asegura el pleno conocimiento del objeto del servicio a contratar. Finalmente, se deberán presentar antecedentes de prestaciones similares a la licitada, detallando la cantidad de personal afectado y adjuntando una certificación de la calificación del trabajo otorgada por el contratante anterior.

image

El servicio de seguridad y la alta responsabilidad

La empresa que resulte adjudicataria será responsable de garantizar las prestaciones asistenciales, así como la custodia de personas y bienes dentro de las dependencias, resguardando los recursos humanos, técnicos, equipamiento e insumos del Hospital. El alcance del servicio es total, abarcando la totalidad de las instalaciones, incluyendo el Edificio Principal (Planta Baja y Planta Alta), los Edificios Externos y áreas de circulación, y la Estación de control y monitoreo.

La dotación mínima requerida es de 88 vigiladores que cubrirán un total de 704 horas diarias, prestando servicio todos los días del año, incluyendo feriados, en turnos de ocho horas para cada uno de los 27 puestos fijos y el puesto móvil. Entre las tareas específicas, se incluye el control permanente de accesos, la exigencia de identificación y la revisión de bultos o vehículos que ingresen o retiren elementos, con el objetivo de evitar el retiro indebido de bienes. También deberán realizar rondines permanentes, asesorar a las autoridades sobre situaciones potenciales de riesgo y participar activamente en la prevención y organización de evacuaciones ante cualquier emergencia o catástrofe, como incendios, inundaciones o explosiones.

En cuanto a las condiciones del personal, se requiere que cuenten con un mínimo de 21 años de edad, y se exige que sean preferentemente retirados de las Fuerzas Armadas u Organismos de Seguridad, o que posean experiencia comprobable. Es imprescindible que el personal esté habilitado por la División Control de Agencias Privadas de la Policía de San Juan y que vista uniformes completos que no sean similares a los utilizados por las Fuerzas de Seguridad, y bajo ninguna circunstancia podrán portar o usar armas.

Una de las condiciones clave es la responsabilidad total que asume la empresa, la cual debe mantener indemne al Hospital y al Estado Provincial de cualquier demanda o reclamo judicial o extrajudicial proveniente de sus empleados, asumiendo todas las obligaciones laborales y previsionales. El adjudicatario también será el responsable exclusivo por cualquier indemnización que surja de daños o lesiones a terceros a causa de la acción u omisión de sus empleados. Si ocurre la desaparición de un bien propiedad del Hospital, el adjudicatario está obligado a depositar el valor del bien desaparecido o restituirlo en el momento de la exteriorización del hecho. Además, el servicio incluye el monitoreo de la estación de circuito cerrado de televisión (CCTV) del Hospital, debiendo indicar en su oferta las características técnicas del funcionamiento del sistema de seguridad electrónica.

Temas
Seguí leyendo

Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana

La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio

Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero

La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

El dato que preocupa al comercio de San Juan en la previa a las fiestas, según un referente

El plan de San Juan para terminar la Ruta 40 y destrabar la minería con créditos internacionales

Las acciones argentinas operan a la baja, arrastradas por la caída de Wall Street

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la expansion asiatica, el boom del ano en el centro de san juan y que riesgos advierten en el comercio
Relevamiento

La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena
Tiempo en Chile

Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

Te Puede Interesar

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Tras el revés judicial, el abogado fit sanjuanino salió al cruce y aseguró: No fue un planteo caprichoso
Derecho a réplica

Tras el revés judicial, el "abogado fit" sanjuanino salió al cruce y aseguró: "No fue un planteo caprichoso"

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei