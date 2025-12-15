El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

El Hospital Marcial Quiroga acaba de abrir una Licitación Pública Anticipada para contratar un servicio integral de seguridad y vigilancia. Esta contratación cuenta con un Presupuesto Oficial que asciende casi $ 3.282 millones de pesos.

La fecha clave para los oferentes es el 22 de diciembre, cuando se conocerá qué empresas están interesadas en conseguir el trabajo. El contrato tendrá una vigencia por más de un año, comenzando el 1° de febrero de 2026 y extendiéndose hasta el 31 de julio de 2027, con la posibilidad de una prórroga acordada entre las partes por un plazo igual o menor.

Los requisitos establecidos para los oferentes son estrictos e implican una inversión inicial y la acreditación de experiencia y legalidad. En primer lugar se exige a los postulantes la presentación de un certificado que acredite la habilitación vigente como prestador de servicio de seguridad privada, documento que debe ser emitido por la División Control de Agencias Privadas de la Policía de San Juan.

Una condición fundamental es que el oferente deberá adjuntar una certificación extendida por el Jefe del Departamento Administrativo del Hospital que demuestre que ha realizado una visita previa a los sectores donde se ubicarán los puestos de trabajo, lo cual asegura el pleno conocimiento del objeto del servicio a contratar. Finalmente, se deberán presentar antecedentes de prestaciones similares a la licitada, detallando la cantidad de personal afectado y adjuntando una certificación de la calificación del trabajo otorgada por el contratante anterior.

El servicio de seguridad y la alta responsabilidad

La empresa que resulte adjudicataria será responsable de garantizar las prestaciones asistenciales, así como la custodia de personas y bienes dentro de las dependencias, resguardando los recursos humanos, técnicos, equipamiento e insumos del Hospital. El alcance del servicio es total, abarcando la totalidad de las instalaciones, incluyendo el Edificio Principal (Planta Baja y Planta Alta), los Edificios Externos y áreas de circulación, y la Estación de control y monitoreo.

La dotación mínima requerida es de 88 vigiladores que cubrirán un total de 704 horas diarias, prestando servicio todos los días del año, incluyendo feriados, en turnos de ocho horas para cada uno de los 27 puestos fijos y el puesto móvil. Entre las tareas específicas, se incluye el control permanente de accesos, la exigencia de identificación y la revisión de bultos o vehículos que ingresen o retiren elementos, con el objetivo de evitar el retiro indebido de bienes. También deberán realizar rondines permanentes, asesorar a las autoridades sobre situaciones potenciales de riesgo y participar activamente en la prevención y organización de evacuaciones ante cualquier emergencia o catástrofe, como incendios, inundaciones o explosiones.

En cuanto a las condiciones del personal, se requiere que cuenten con un mínimo de 21 años de edad, y se exige que sean preferentemente retirados de las Fuerzas Armadas u Organismos de Seguridad, o que posean experiencia comprobable. Es imprescindible que el personal esté habilitado por la División Control de Agencias Privadas de la Policía de San Juan y que vista uniformes completos que no sean similares a los utilizados por las Fuerzas de Seguridad, y bajo ninguna circunstancia podrán portar o usar armas.

Una de las condiciones clave es la responsabilidad total que asume la empresa, la cual debe mantener indemne al Hospital y al Estado Provincial de cualquier demanda o reclamo judicial o extrajudicial proveniente de sus empleados, asumiendo todas las obligaciones laborales y previsionales. El adjudicatario también será el responsable exclusivo por cualquier indemnización que surja de daños o lesiones a terceros a causa de la acción u omisión de sus empleados. Si ocurre la desaparición de un bien propiedad del Hospital, el adjudicatario está obligado a depositar el valor del bien desaparecido o restituirlo en el momento de la exteriorización del hecho. Además, el servicio incluye el monitoreo de la estación de circuito cerrado de televisión (CCTV) del Hospital, debiendo indicar en su oferta las características técnicas del funcionamiento del sistema de seguridad electrónica.