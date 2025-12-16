Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Este martes en la madrugada ocurrió un trágico siniestro vial en Chimbas. Dos motociclistas chocaron de frente y lamentablemente el hecho se cobró la vida de un joven de tan solo 19 años, confirmaron fuentes policiales. El choque fue en una curva de calle 25 de Mayo. Según los relatos, ambos motoristas circulaban a altísima velocidad y en esta curva se encontraron de frente.

El fallecido circulaba por 25 de Mayo de Oeste a Este, iba a bordo de una moto Honda Wave y se llamaba Axel Gabriel Barrera (19), oriundo de Santa Lucía. Mientras que el sobreviviente -que terminó muy herido- fue identificado como Santiago Gabriel Pizano (25), es oriundo de Chimbas y manejaba una moto Rouser 150cc. Este iba por 25 de Mayo pero en sentido contrario, es decir, Este a Oeste.

El siniestro fue alrededor de las 00:30 horas y ocurrió a la altura de unas de las entradas al B° Cipolletti. La hipótesis que tiene fiscalía es que los dos motoristas iban a una velocidad elevada y que en la curva antes mencionada se encontraron de frente.

Pizano fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y su estado es delicado ya que sufrió un traumatismo encéfalo craneal (TEC) con herida cortante en la frente, fractura de su fémur izquierdo y politraumatismos varios. Ahora está bajo observación.

El caso recayó en manos del fiscal Sebastián Gómez y sus ayudantes fiscales Adrián Elizondo y Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales N°5. En el lugar trabajó personal de la brigada de la Unidad Fiscal, Criminalística y de Subcomisaria Cipolletti.