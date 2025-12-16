¿Estás organizando el año que ya llega?, mirá en qué fechas se podrá recorrer Ischigualasto bajo la luna llena

Las fechas en las que se podrá recorrer el Parque Provincial Ischigualasto bajo la Luna Llena en 2026.

El Parque Provincial Ischigualasto ofrece una de las experiencias más fascinantes y exclusivas de San Juan. Se trata del Circuito de Luna Llena , el recorrido nocturno que permite a los visitantes disfrutar de un paisaje único bajo la luz de la luna, resaltando las formas y colores de este sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

El circuito se realiza durante las noches de luna llena, cuando la claridad natural permite observar con detalle las formaciones geológicas de más de 200 millones de años. El recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas y es guiado por especialistas que narran la historia geológica, paleontológica y cultural del lugar. Los participantes transitan en vehículos y realizan breves caminatas en puntos estratégicos del parque, lo que permite una inmersión total en este paisaje surrealista.

Para que todos puedan organizar su expedición, desde el Parque difundieron las fechas en las que se podrá realizar esta visita durante el 2026, teniendo en cuenta el calendario lunar:

image

Para ser parte de esta experiencia, los interesados deberán hacer reserva previa a los siguientes números: 264 457 0879, 264 418 6119, 264 443 3397, o por mail a [email protected]

Cabe destacar que los cupos son limitados y que se recomienda llevar abrigo, calzado cómodo y agua, ya que las temperaturas pueden bajar considerablemente por la noche, además de seguir las indicaciones de los guías para disfrutar del circuito de forma segura.

