martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mágico

¿Estás organizando el año que ya llega?, mirá en qué fechas se podrá recorrer Ischigualasto bajo la luna llena

La aventura se vive en el Parque con la propuesta imperdible. Conocé cuánto sale el recorrido y organizá tu viaje con tiempo, según las fechas previstas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las fechas en las que se podrá recorrer el Parque Provincial Ischigualasto bajo la Luna Llena en 2026.

Las fechas en las que se podrá recorrer el Parque Provincial Ischigualasto bajo la Luna Llena en 2026.

El Parque Provincial Ischigualasto ofrece una de las experiencias más fascinantes y exclusivas de San Juan. Se trata del Circuito de Luna Llena, el recorrido nocturno que permite a los visitantes disfrutar de un paisaje único bajo la luz de la luna, resaltando las formas y colores de este sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Lee además
La lluvia del fin de semana pasado provocó graves daños en los caminos internos del Parque Provincial Ischigualasto.
Galería de fotos

La lluvia pegó fuerte en Ischigualasto: se acumularon 187 mm, lleva 6 días cerrado y hay grandes daños
cheddar night: una propuesta renovada y llena de energia en el tb
Espectáculos

Cheddar Night: una propuesta renovada y llena de energía en el TB

El circuito se realiza durante las noches de luna llena, cuando la claridad natural permite observar con detalle las formaciones geológicas de más de 200 millones de años. El recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas y es guiado por especialistas que narran la historia geológica, paleontológica y cultural del lugar. Los participantes transitan en vehículos y realizan breves caminatas en puntos estratégicos del parque, lo que permite una inmersión total en este paisaje surrealista.

Para que todos puedan organizar su expedición, desde el Parque difundieron las fechas en las que se podrá realizar esta visita durante el 2026, teniendo en cuenta el calendario lunar:

image

Para ser parte de esta experiencia, los interesados deberán hacer reserva previa a los siguientes números: 264 457 0879, 264 418 6119, 264 443 3397, o por mail a [email protected]

Cabe destacar que los cupos son limitados y que se recomienda llevar abrigo, calzado cómodo y agua, ya que las temperaturas pueden bajar considerablemente por la noche, además de seguir las indicaciones de los guías para disfrutar del circuito de forma segura.

Los precios actuales para realizar los distintos recorridos que ofrece Ischigualasto

image

Temas
Seguí leyendo

El Hospital Rawson y su atención especial de la diabetes en niños

El calor quema y los escorpiones salen: los consejos de Salud a tener en cuenta por los sanjuaninos

La Casa de Sarmiento tiene nuevo horario para sus recorridos gratuitos

El sanjuanino Santi Sarmiento, uno de los 10 realizadores audiovisuales elegidos de todo el mundo para una residencia en Cuba, busca ayuda para llegar

En Jáchal, Orrego entregó 83 viviendas, anunció pavimento clave y proyectó un polo productivo con la Zona Franca

Así se vive el atardecer en La Serena: imágenes de un verdadero espectáculo natural

"Ahorrar agua hoy para compartirla mañana": a través de un club ambiental, la Universidad Católica celebra un proyecto hídrico

Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Casa de Sarmiento cambió su horario de visitas tras la llegada del calor.
Atención

La Casa de Sarmiento tiene nuevo horario para sus recorridos gratuitos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

Te Puede Interesar

San Juan fue una de las provincias que realizó aportes técnicos al proyecto de modificación de la Ley de Glaciares enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
El proyecto completo

Ley de glaciares: los dos puntos clave que importan a San Juan del proyecto que envió Milei al Congreso

Por Elizabeth Pérez
Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos
Oficial

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas
Tremendo

Choque fatal en Chimbas: se investiga si los motociclistas habían estado corriendo picadas

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook
Judicial

Condenaron a un sanjuanino que usó el celular de su hermana para comprar pornografía infantil por Facebook

Los estatales sanjuaninos de parabienes.
Salarios

El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000