Cheddar Night: una propuesta renovada y llena de energía en el TB

Una banda en expansión llegará a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario . Con su nueva propuesta musical, Nacho & Los Cheddar presentará “Cheddar Night” , un espectáculo que ofrecerá un recorrido sonoro lleno de energía y talento . De esta manera, la agrupación se reafirma como una de las referentes de la escena local y promete una noche de música, intensidad y conexión con el público sanjuanino.

La experiencia sonora renovada llegará junto a Ignacio “Nacho” Aubone (voz y guitarra eléctrica), Santiago Medina (bajo) y Agustín “Limón” Gómez (batería). Así, para esta edición, Cheddar Night traerá un show acústico que reinterpretará el primer disco de la banda con un formato expandido de cinco músicos en escena, sumando saxo y piano para enriquecer el color y la dinámica del espectáculo.

El repertorio incluirá 14 temas originales, entre los que se escucharán versiones acústicas del álbum debut, canciones interpretadas en presentaciones anteriores y composiciones inéditas creadas especialmente para esta ocasión.

La noche culminará con una sección eléctrica, evocando la potencia y el virtuosismo característico del grupo, logrando un cierre explosivo. La propuesta invitará al público a vivir una experiencia íntima, dinámica y memorable, donde la técnica, la emoción y la energía del rock se combinan en perfecta armonía.

La cita será a las 22 y las entradas tienen un valor de $8000 disponibles en la boletería del teatro de lunes a viernes de 9:30 a 14, y de 16 a 20 y sábados de 9:30 a 14, y a través de Tuentrada.com