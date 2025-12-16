martes 16 de diciembre 2025

La Casa de Sarmiento tiene nuevo horario para sus recorridos gratuitos

Desde el Museo y Biblioteca informaron los horarios de apertura de verano, que ya están vigentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Casa de Sarmiento cambió su horario de visitas tras la llegada del calor.

La Casa de Sarmiento cambió su horario de visitas tras la llegada del calor.

Desde esta semana, la Casa de Sarmiento actualizó sus horarios para las visitas gratuitas, teniendo en cuenta la época de verano.

Esta modificación ya entró en vigencia y a partir de ella, los horarios en los que se puede ingresar a recorrer la casona que vio crecer al Maestro de América son los siguientes:

-Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados:

09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas

-Miércoles: cerrado al público

Además, los horarios de las reseñas históricas son:

-Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados:

Mañana 09:30 - 10:30 - 12:00 horas

Tarde 18:00 - 19:00 - 20:00 horas

Desde el museo recordaron que la entrada es libre y sin costo tanto para sanjuaninos como para los turistas que llegan a la provincia.

