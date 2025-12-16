La Casa de Sarmiento tiene nuevo horario para sus recorridos gratuitos

Desde esta semana, la Casa de Sarmiento actualizó sus horarios para las visitas gratuitas, teniendo en cuenta la época de verano.
Desde el Museo y Biblioteca informaron los horarios de apertura de verano, que ya están vigentes.
Esta modificación ya entró en vigencia y a partir de ella, los horarios en los que se puede ingresar a recorrer la casona que vio crecer al Maestro de América son los siguientes:
-Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados:
09:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas
-Miércoles: cerrado al público
Además, los horarios de las reseñas históricas son:
-Lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo y feriados:
Mañana 09:30 - 10:30 - 12:00 horas
Tarde 18:00 - 19:00 - 20:00 horas
Desde el museo recordaron que la entrada es libre y sin costo tanto para sanjuaninos como para los turistas que llegan a la provincia.