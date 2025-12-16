martes 16 de diciembre 2025

Salud

El Hospital Rawson y su atención especial de la diabetes en niños

El Consultorio de Endocrinología pediátrica del Hospital Rawson cuenta con un calificado equipo de profesionales que trabaja interdisciplinariamente para la atención de la diabetes en niños.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hospital rawson

La diabetes tipo Uno es la diabetes de la infancia y del adolescente. Generalmente es una enfermedad crónica que se produce por una respuesta autoinmune contra las células beta pancreáticas, ocasionando la destrucción del páncreas y llevando a un déficit de insulina, por lo cual nuestro organismo responde al aumento de glucemia con una hiperglucemia.

Los síntomas y signos son de la Diabetes tipo Uno son: mucha sed; necesidad de orinar mayor a lo habitual, sobre todo en la noche; falta de control de esfínteres; notoria pérdida de peso; infecciones recurrentes; cambios en el ánimo, mayor irritabilidad; cansancio y fatiga; aumento o pérdida del apetito. Ante la aparición de estos síntomas se aconseja consultar al médico de cabecera o a la guardia de urgencias, donde le van a pedir análisis y determinar si hay criterio de diagnóstico de diabetes.

La diabetes tipo uno es una enfermedad crónica que no puede prevenirse pero tiene un tratamiento eficaz que permite al niño llevar una vida normal con un bienestar físico y mental.

El consultorio de Endocrinología Pediátrica funciona de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs. en Consultorios Externos de Pediatría del Hospital Rawson y los viernes está exclusivamente dedicado a la diabetes, con atención de pacientes y confección de recetas.

El equipo de diabetólogos está conformado por los doctores Eduardo Sánchez, Paola Andrada, Yamil Pareja y Yamila Carballido, quienes trabajan en conjunto con nutricionistas, asistentes sociales y psicólogas.

