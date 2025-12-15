lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

"Ahorrar agua hoy para compartirla mañana": a través de un club ambiental, la Universidad Católica celebra un proyecto hídrico

La iniciativa fue impulsada por la Universidad Católica de Cuyo y se desarrolló durante el segundo semestre del ciclo lectivo. A través del proyecto “Guardianes del Agua”, estudiantes y docentes promovieron el uso responsable del recurso hídrico con una muestra didáctica interdisciplinaria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
e9da201d-0bc0-484d-851c-0f32cce3946c

En un contexto marcado por la crisis hídrica que atraviesa San Juan, la Universidad Católica de Cuyo puso en marcha un ambicioso plan educativo para promover el ahorro y el uso responsable del agua. La iniciativa surgió a fines de 2024, cuando el Consejo Superior de la casa de estudios aprobó el Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua, como una forma concreta de asumir el compromiso institucional frente a la escasez del recurso.

Lee además
Foto: Diario Los Andes.
Histórico

Cruje la licencia social minera en Mendoza: aprobaron el proyecto de cobre en medio de fuertes protestas
en videos, asi desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de mayo
Camarico

En videos, así desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de Mayo

“Entendemos que todos somos parte de esta situación y que la educación es una herramienta clave para generar conciencia y resguardar el futuro de las próximas generaciones”, explicó Daniela Bolado, profesora de Biología y una de las docentes responsables del proyecto, en diálogo con Tiempo de San Juan.

A partir de esta premisa, el tema del cuidado del agua fue incorporado como eje transversal en todos los niveles educativos -inicial, primario, secundario y universitario- y, desde este año, tomó forma en el nivel secundario a través del proyecto “Guardianes del Agua”, desarrollado en el marco del Club Ambiental Escolar.

image
image

El proyecto se implementó entre agosto y noviembre y estuvo destinado a estudiantes del ciclo básico del Colegio Secundario Mons. Dr. Audino Rodríguez y Olmos. Participaron alumnos de primero, segundo y tercer año, quienes trabajaron guiados por las profesoras Victoria Castro y Daniela Bolado, con el acompañamiento de los directivos de la institución, especialmente del director Mario Eduardo Céspedes.

Bolado reconoció que uno de los principales desafíos fue despertar el interés de los adolescentes. “Al principio notamos mucha desmotivación, por eso buscamos actividades que activaran su curiosidad y los hicieran protagonistas”, señaló. El resultado fue una experiencia interdisciplinaria que involucró materias como Artes Visuales, Teatro, Biología, Tecnología y Educación en la Fe.

image
image

El cierre del proyecto se concretó con la muestra didáctica “Guardianes del Agua”, realizada en los jardines del colegio, donde los estudiantes expusieron juegos, maquetas, murales, dibujos, modelos, carteles y trabajos informativos vinculados al cuidado del agua. La propuesta no solo impactó en la comunidad educativa, sino que también llegó a las familias, ya que muchos alumnos trasladaron las inquietudes y aprendizajes a sus hogares.

Entre las acciones trabajadas se destacaron la detección y reparación de fugas, el análisis de hábitos cotidianos y el uso de herramientas como la medición de la huella hídrica. “No alcanza con ver una gota que cae del grifo, hay que repararla. El cambio de hábitos es fundamental”, remarcó la docente.

image

En la experiencia participaron los estudiantes que integran el Club Ambiental Escolar: Thiago Luna, Thiago Ríos y Agustina Espejo (1º año C); Mercedes Chatar, Victoria Carrizo y Delfina López (2º año C); Emilia Tobares, Valentina Castro y Ariana Ocampo (3º año A); Tomás Aguilar, Tomás Ochoa, Benjamín Salinas, Emilia Sánchez, Lautaro Díaz y María Emilia Díaz (3º año D); y Martina Gil y Bruno Corti (3º año E).

De cara al futuro, el proyecto continuará y se ampliará en el ciclo lectivo 2026, con la incorporación de nuevas materias como Lengua, Matemática y Educación Física, y con propuestas como “Detectives del Agua”, que consiste en recorrer los alrededores del colegio para identificar pérdidas en la vía pública y gestionarlas ante las autoridades.

image

“El objetivo es que este trabajo sea un verdadero compromiso social, que atraviese toda la universidad y todos los niveles educativos”, sostuvo Bolado. Y resumió el espíritu de la iniciativa con el lema que guía el proyecto institucional: “Ahorrar agua hoy para compartirla mañana”.

Temas
Seguí leyendo

Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio

Video: en medio del calor, un perro terminó en una maceta de la Peatonal sanjuanina

En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

Banco San Juan celebra la Navidad con beneficios exclusivos y grandes promociones

OSSE anuncia un corte de calles durante dos días en un punto neurálgico entre Capital y Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no llegaron a juicio abreviado

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Te Puede Interesar

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Tras el revés judicial, el abogado fit sanjuanino salió al cruce y aseguró: No fue un planteo caprichoso
Derecho a réplica

Tras el revés judicial, el "abogado fit" sanjuanino salió al cruce y aseguró: "No fue un planteo caprichoso"

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei