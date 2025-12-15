"Ahorrar agua hoy para compartirla mañana": a través de un club ambiental, la Universidad Católica celebra un proyecto hídrico

En un contexto marcado por la crisis hídrica que atraviesa San Juan , la Universidad Católica de Cuyo puso en marcha un ambicioso plan educativo para promover el ahorro y el uso responsable del agua. La iniciativa surgió a fines de 2024, cuando el Consejo Superior de la casa de estudios aprobó el Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua, como una forma concreta de asumir el compromiso institucional frente a la escasez del recurso.

“Entendemos que todos somos parte de esta situación y que la educación es una herramienta clave para generar conciencia y resguardar el futuro de las próximas generaciones”, explicó Daniela Bolado, profesora de Biología y una de las docentes responsables del proyecto, en diálogo con Tiempo de San Juan.

A partir de esta premisa, el tema del cuidado del agua fue incorporado como eje transversal en todos los niveles educativos -inicial, primario, secundario y universitario- y, desde este año, tomó forma en el nivel secundario a través del proyecto “Guardianes del Agua”, desarrollado en el marco del Club Ambiental Escolar.

image

image

El proyecto se implementó entre agosto y noviembre y estuvo destinado a estudiantes del ciclo básico del Colegio Secundario Mons. Dr. Audino Rodríguez y Olmos. Participaron alumnos de primero, segundo y tercer año, quienes trabajaron guiados por las profesoras Victoria Castro y Daniela Bolado, con el acompañamiento de los directivos de la institución, especialmente del director Mario Eduardo Céspedes.

Bolado reconoció que uno de los principales desafíos fue despertar el interés de los adolescentes. “Al principio notamos mucha desmotivación, por eso buscamos actividades que activaran su curiosidad y los hicieran protagonistas”, señaló. El resultado fue una experiencia interdisciplinaria que involucró materias como Artes Visuales, Teatro, Biología, Tecnología y Educación en la Fe.

image

image

El cierre del proyecto se concretó con la muestra didáctica “Guardianes del Agua”, realizada en los jardines del colegio, donde los estudiantes expusieron juegos, maquetas, murales, dibujos, modelos, carteles y trabajos informativos vinculados al cuidado del agua. La propuesta no solo impactó en la comunidad educativa, sino que también llegó a las familias, ya que muchos alumnos trasladaron las inquietudes y aprendizajes a sus hogares.

Entre las acciones trabajadas se destacaron la detección y reparación de fugas, el análisis de hábitos cotidianos y el uso de herramientas como la medición de la huella hídrica. “No alcanza con ver una gota que cae del grifo, hay que repararla. El cambio de hábitos es fundamental”, remarcó la docente.

image

En la experiencia participaron los estudiantes que integran el Club Ambiental Escolar: Thiago Luna, Thiago Ríos y Agustina Espejo (1º año C); Mercedes Chatar, Victoria Carrizo y Delfina López (2º año C); Emilia Tobares, Valentina Castro y Ariana Ocampo (3º año A); Tomás Aguilar, Tomás Ochoa, Benjamín Salinas, Emilia Sánchez, Lautaro Díaz y María Emilia Díaz (3º año D); y Martina Gil y Bruno Corti (3º año E).

De cara al futuro, el proyecto continuará y se ampliará en el ciclo lectivo 2026, con la incorporación de nuevas materias como Lengua, Matemática y Educación Física, y con propuestas como “Detectives del Agua”, que consiste en recorrer los alrededores del colegio para identificar pérdidas en la vía pública y gestionarlas ante las autoridades.

image

“El objetivo es que este trabajo sea un verdadero compromiso social, que atraviese toda la universidad y todos los niveles educativos”, sostuvo Bolado. Y resumió el espíritu de la iniciativa con el lema que guía el proyecto institucional: “Ahorrar agua hoy para compartirla mañana”.