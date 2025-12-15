Video: en medio del calor, un perro terminó en una maceta de la Peatonal sanjuanina

El intenso calor que se sintió en San Juan en los últimos días dejó una imagen que no pasó desapercibida. En plena Peatonal , un perro fue grabado mientras se acomodaba dentro de una maceta, buscando alivio en la tierra ante las altas temperaturas.

El video muestra al animal trepando al único espacio con suelo natural disponible, rodeado por el cemento recalentado del centro sanjuanino. Con el termómetro marcando más de 37 °C, el perro eligió recostarse allí para escapar, aunque sea por unos minutos, del calor sofocante.

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y despertaron una mezcla de ternura y preocupación. Cientos de usuarios compartieron el registro y dejaron mensajes vinculados al impacto del calor extremo, especialmente en los animales que deambulan por zonas urbanas.

Más allá de la viralización, la escena volvió a poner en debate la necesidad de reforzar el cuidado de los animales durante jornadas de altas temperaturas, garantizarles agua y sombra, y repensar la falta de espacios verdes en áreas muy transitadas de la ciudad.