Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Ocurrió en la mañana de este sábado sobre calle Galíndez, a pocos metros de la rotonda con la Ruta del Sol.
Un fuerte choque se registró en la mañana de este sábado en Rivadavia, cuando una camioneta protagonizó un violento choque y terminó con importantes daños materiales.
El hecho ocurrió sobre calle Galíndez, a escasos metros de la rotonda que conecta con la Ruta del Sol. Aparentemente, la camioneta GWM Haval Jolion de color azul habría impactado contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del choque, el vehículo sufrió severos daños en toda su parte delantera y se activaron los airbags.
Este medio se comunicó con personal de la Comisaría 30ª, quienes decidieron no brindar detalles sobre el siniestro.
A pesar de la magnitud del impacto, hasta el momento no se conocieron personas heridas.