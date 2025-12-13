sábado 13 de diciembre 2025

Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Se espera que el viento Zonda impacte en la precordillera y el Valle de San Juan, con ráfagas de hasta 70 km/h, aumento de temperaturas y visibilidad reducida; las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Viento zonda.

Viento zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por la presencia de viento Zonda durante la tarde del domingo 14 de diciembre en varias zonas de la provincia de San Juan. Las áreas afectadas serán la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda, donde se pronostican ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

El fenómeno traerá consigo un aumento repentino de las temperaturas, visibilidad reducida y condiciones extremadamente secas. Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar salir al momento del viento, cerrar puertas y ventanas, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, y no refugiarse debajo de marquesinas, árboles o carteles.

Además, se aconseja conducir con precaución, hidratarse correctamente y proteger los ojos del polvo y del aire caliente. Para este sábado, se espera una temperatura máxima de 36ºC y mínima de 25ºC, lo que aumenta la sensación térmica durante el paso del Zonda.

