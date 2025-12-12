ANSES: por estas cuatro razones algunos beneficiarios no recibirán la AUH en diciembre

ANSES sigue cumpliendo con los beneficiarios de distintas prestaciones que cumplen con los requisitos.

El mes de diciembre suele estar acompañado de grandes expectativas para las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ). Entre el cierre del año, el cobro del aguinaldo social, los aumentos por movilidad y la publicación de los cronogramas de pago, este período suele ser clave dentro de la seguridad social.

No obstante, en 2025 la última página del calendario sorprendió de manera negativa a numerosos titulares: el depósito de la AUH no apareció en sus cuentas. No hubo aviso de acreditación, el dinero no se reflejó y el saldo permaneció sin cambios.

Por qué podés dejar de cobrar AUH de ANSES en diciembre

La AUH está dirigida exclusivamente a hogares sin empleo formal, con trabajos informales o inscriptos en el monotributo social. En otras palabras, solo pueden recibirla quienes no forman parte del sistema contributivo.

Por ese motivo, cuando ANSES verifica que alguno de los adultos responsables —madre, padre o tutor— obtuvo un empleo registrado, el pago se interrumpe de manera automática. No importa si se trata de pocas horas, si el contrato es reciente, si está bajo período de prueba o si durará apenas unas semanas: el sistema lo clasifica como "trabajo en blanco" y establece que la persona debe pasar al régimen contributivo de Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF).

La Libreta AUH es uno de los trámites que más confusión genera. Este formulario —que verifica escolaridad, vacunación y controles de salud— debe entregarse todos los años y es obligatorio. Aunque en años anteriores ANSES extendió reiteradamente los plazos, en 2025 decidió retomar fechas estrictas.

Consecuencia: quienes no subieron la Libreta en tiempo y forma perdieron el 20% retenido y, en algunos casos, sufrieron la suspensión del beneficio hasta regularizar la situación.

Este año aumentó el número de incumplimientos, no porque falten requisitos de educación o salud, sino por errores administrativos: usuarios que olvidaron la clave de Mi ANSES, otros que suponían que la carga era automática, algunos que desconocían que debían subir fotos nítidas del formulario, y no faltó quien creyó que la escuela enviaba la información directamente. La normativa es clara: sin la Libreta presentada, la AUH puede pausarse temporalmente.

Aunque menos difundido, este factor es igual de relevante. La AUH solo se otorga a familias cuyos ingresos se encuentran por debajo de los topes establecidos por ANSES.

Si por trabajos informales, changas, una segunda fuente de ingresos o un aumento salarial el hogar supera ese umbral, el beneficio se da de baja.

No es algo masivo, pero ocurre. Y diciembre —mes de paritarias finales, pagos extraordinarios y liquidaciones especiales— suele generar incrementos temporales que provocan suspensiones.

Además de los casos más comunes, ANSES detalló otras situaciones que también producen bajas:

Adultos que ya no tienen a cargo al menor (por mudanzas, cambios familiares o resoluciones judiciales).

Hijos que alcanzan la mayoría de edad sin certificado de discapacidad.

Inconsistencias documentarias (DNI desactualizado, errores en RENAPER, vínculos familiares sin acreditar).

Beneficiarios que se trasladaron al exterior y no lo informaron.

No se trata de los motivos más habituales, pero sí figuran entre las causas formales de suspensión del beneficio.

Qué hacer si dejaste de cobrar AUH de ANSES

En el caso de no haber percibido la asignación, deben cumplirse los siguientes pasos:

Revisar el estado del beneficio en Mi ANSES Ingresar con clave de seguridad social Verificar si la prestación aparece como activa, suspendida o de baja

Controlar los datos laborales Si hubo un alta en empleo registrado, la familia puede haber pasado al sistema de asignaciones contributivas (SUAF) En ese caso ya no corresponde el cobro de AUH

Verificar si falta presentar la Libreta Puede presentarse en cualquier UDAI sin turno También puede cargarse online en Mi ANSES Una vez procesada, ANSES puede reactivar el pago en el mes siguiente

Actualizar datos del grupo familiar Registrar correctamente cambios de domicilio Registrar escolaridad, tutoría, estado civil o vínculo



