viernes 12 de diciembre 2025

Pocito

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

La fuerte colisión se registró alrededor de las 9:30 de este viernes, a la altura de Calle 9. Uno de los vehículos quedó sobre el semáforo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un fuerte choque entre dos vehículos, que terminó con uno de ellos volcando y quedando apoyado contra el semáforo, ocurrió durante la mañana de este viernes en Ruta 40, a la altura de Calle 9.

Según las primeras informaciones, como consecuencia del hecho, al menos una persona resultó herida.

Según indicaron, el siniestro fue protagonizado por una Renault Kangoo y un Fiat Palio. Mientras el último de ellos quedó en medio de la ruta, el otro vehículo terminó apoyo sobre el semáforo.

image

Personal policial trabajaba en lugar alrededor de las 10, para ofrecer asistencia, control en la ruta y tratar de determinar la mecánica de la fuerte colisión.

Aparentemente, uno de los vehículos pasó en rojo, provocando el siniestro. Se espera que, con el paso de las horas, se conozcan nuevos detalles del hecho.

Por su parte, desde la Dirección Nacional de Vialidad indicaron que, ante la situación, se implementó un desvío por Calle 8. Al mismo tiempo, solicitaron a quienes circulen por la zona máxima precaución y el respeto de indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

