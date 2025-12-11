Navidad 2026 cambia las reglas: el color que promete abrir la puerta al dinero

Este fin de año viene con un sacudón inesperado. Después de décadas en las que el rojo y el blanco se disputaron el trono navideño, la moda decidió refrescar la paleta y apostar por un tono que llega con fuerza propia: el verde esmeralda .

Clima El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan

Ayuda al bolsillo ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Un color profundo, con carácter y una carga simbólica que no pasa desapercibida. No es solo una cuestión de moda: para muchos, es un gesto cargado de intención para recibir el 2026 con una buena dosis de prosperidad. Y lo cierto es que su energía vibrante tiene algo que atrapa al instante.

¿Por qué todos hablan del verde?

No es casual que este tono haya escalado posiciones hasta transformarse en la nueva cábala de la temporada. Su reputación lo precede:

Asociado al dinero: en la psicología del color, el verde representa crecimiento, estabilidad y oportunidades que empiezan a abrirse.

Elegancia moderna: aporta presencia sin exagerar y le queda bien a cualquier tono de piel.

Renovación total: transmite frescura, limpieza y ganas de empezar el año con otra energía.

Así, sin gritar ni pedir permiso, el verde esmeralda logra darle un giro interesante a la estética navideña sin traicionar el espíritu festivo.

La apuesta que levanta cualquier look

En un escenario en el que la moda navideña parecía quedar siempre en piloto automático, el verde esmeralda aparece como la alternativa perfecta para quienes buscan algo distinto. Tiene personalidad, es sofisticado y combina con dorados cálidos, plateados, nude, negro, tierra y crema, lo que lo vuelve extremadamente versátil.

Quizás por eso terminó convirtiéndose en el elegido para despedir el año con intención y estilo, sumando ese toque de lujo que nunca viene mal.

tendencia navidad

Cómo armar un look que llame a la abundancia

Elegí la prenda protagonista: un vestido, un mono, una camisa o un blazer en verde esmeralda.

Sumá un tono suave para equilibrar: nude, crema o blanco roto funcionan perfecto.

Dorados con intención: aros, cadenas o detalles metálicos que aporten brillo y refuercen la idea de prosperidad.

Calzado que acompañe: nude, negro, crema o dorado claro.

Detalles naturales: piedras verdes, texturas orgánicas o piezas artesanales.

Materiales que elevan el conjunto: satén, lino, terciopelo o cuero vegano.

Make up luminoso: piel fresca, dorados suaves y luz cálida.

Tres ideas para resolver el look sin complicarte

Elegancia sin esfuerzo: vestido esmeralda + sandalias doradas + aros sutiles.

Chic moderno: pantalón sastrero verde + top nude + blazer crema + accesorios dorados.

Aprovechando el placard: remera verde esmeralda + falda negra + collar dorado.

Los secretos para que funcione

Limitarse a dos colores base : verde y un neutro. El dorado suma, pero no manda.

Evitar estampas fuertes: el poder está en el color sólido.

Pensar el outfit por sectores: una pieza que lidera, otras que acompañan.

Si preferís algo más discreto, el verde puede aparecer solo en accesorios.

El verde esmeralda llega este 2026 con la promesa de renovar las fiestas y atraer un poco de esa abundancia que todos queremos para el año nuevo. Un color que, sin imponer reglas, termina transformándose en el nuevo amuleto fashion de la temporada.

¿Vos te animás a sumarlo a tu look navideño?