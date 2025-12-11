jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Una tendencia que rompe el molde de las fiestas

Navidad 2026 cambia las reglas: el color que promete abrir la puerta al dinero

La moda navideña da un giro y apuesta por un tono que llega con fuerza, simbolismo y una promesa clara: más abundancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este fin de año viene con un sacudón inesperado. Después de décadas en las que el rojo y el blanco se disputaron el trono navideño, la moda decidió refrescar la paleta y apostar por un tono que llega con fuerza propia: el verde esmeralda.

Lee además
ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber
el jueves llega templado y sin lluvias a san juan
Clima

El jueves llega templado y sin lluvias a San Juan
image

Un color profundo, con carácter y una carga simbólica que no pasa desapercibida. No es solo una cuestión de moda: para muchos, es un gesto cargado de intención para recibir el 2026 con una buena dosis de prosperidad. Y lo cierto es que su energía vibrante tiene algo que atrapa al instante.

¿Por qué todos hablan del verde?

No es casual que este tono haya escalado posiciones hasta transformarse en la nueva cábala de la temporada. Su reputación lo precede:

  • Asociado al dinero: en la psicología del color, el verde representa crecimiento, estabilidad y oportunidades que empiezan a abrirse.

  • Elegancia moderna: aporta presencia sin exagerar y le queda bien a cualquier tono de piel.

  • Renovación total: transmite frescura, limpieza y ganas de empezar el año con otra energía.

Así, sin gritar ni pedir permiso, el verde esmeralda logra darle un giro interesante a la estética navideña sin traicionar el espíritu festivo.

La apuesta que levanta cualquier look

En un escenario en el que la moda navideña parecía quedar siempre en piloto automático, el verde esmeralda aparece como la alternativa perfecta para quienes buscan algo distinto. Tiene personalidad, es sofisticado y combina con dorados cálidos, plateados, nude, negro, tierra y crema, lo que lo vuelve extremadamente versátil.

Quizás por eso terminó convirtiéndose en el elegido para despedir el año con intención y estilo, sumando ese toque de lujo que nunca viene mal.

tendencia navidad

Cómo armar un look que llame a la abundancia

  • Elegí la prenda protagonista: un vestido, un mono, una camisa o un blazer en verde esmeralda.

  • Sumá un tono suave para equilibrar: nude, crema o blanco roto funcionan perfecto.

  • Dorados con intención: aros, cadenas o detalles metálicos que aporten brillo y refuercen la idea de prosperidad.

  • Calzado que acompañe: nude, negro, crema o dorado claro.

  • Detalles naturales: piedras verdes, texturas orgánicas o piezas artesanales.

  • Materiales que elevan el conjunto: satén, lino, terciopelo o cuero vegano.

  • Make up luminoso: piel fresca, dorados suaves y luz cálida.

Tres ideas para resolver el look sin complicarte

  • Elegancia sin esfuerzo: vestido esmeralda + sandalias doradas + aros sutiles.

  • Chic moderno: pantalón sastrero verde + top nude + blazer crema + accesorios dorados.

  • Aprovechando el placard: remera verde esmeralda + falda negra + collar dorado.

Los secretos para que funcione

  • Limitarse a dos colores base: verde y un neutro. El dorado suma, pero no manda.

  • Evitar estampas fuertes: el poder está en el color sólido.

  • Pensar el outfit por sectores: una pieza que lidera, otras que acompañan.

  • Si preferís algo más discreto, el verde puede aparecer solo en accesorios.

El verde esmeralda llega este 2026 con la promesa de renovar las fiestas y atraer un poco de esa abundancia que todos queremos para el año nuevo. Un color que, sin imponer reglas, termina transformándose en el nuevo amuleto fashion de la temporada.

¿Vos te animás a sumarlo a tu look navideño?

Temas
Seguí leyendo

ANSES deposita $581.319 a un cierto grupo de beneficiarios: quiénes son

El SMN anticipa un nuevo episodio de lluvias fuertes en San Juan este jueves

Piden ayuda para una niña sanjuanina que necesita una cirugía en Buenos Aires

Del freemium a los incentivos digitales: qué guía a los consumidores en línea

Misterioso video en un microhospital: el rostro de un fantasma en un auto desconcertó a todos

Sigue grave el hombre que fue aplastado por un autoelevador en Pocito

Confirmado por ANSES: qué grupos reciben el monto más alto del año

Las familias de Bermejo, las más castigadas por las lluvias en San Juan

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

ANSES sigue cumpliendo con distintas prestaciones de manera mensual.
Ayuda al bolsillo

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Te Puede Interesar

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000
Ataque de motochorros

Acuchillaron al dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento y le robaron $1.500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven ahora detenido por el sangriento ataque del 17 de noviembre pasado.
Pelea de mujeres

Imputaron de tentativa de homicidio a la chica que hirió de 10 cuchillazos a otra del B° La Estación y continuará presa

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia verdinegra
Perfil

Quién es el empleado infiel que cayó por sacar dinero de una caja fuerte y su particular historia "verdinegra"

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano
Ambiente

Pese a la sequía de las lagunas, el Parque Sarmiento de Zonda, se convirtió en un aula a cielo abierto y suma propuestas para el verano