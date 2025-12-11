Un patrullero terminó destrozado tras chocar en Pocito: no participó otro vehículo

En las últimas horas se dio a conocer que un patrullero de la Policía de San Juan chocó en Pocito. No participó otro vehículo en el hecho. En el móvil iban dos mujeres y solo sufrieron algunos raspones, expresaron fuentes del caso.

Hay dos versiones sobre el siniestro. La primera que se dio a conocer es que el patrullero se estaba dirigiendo a un procedimiento policial, que perdió el control por el camino y chocaron.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 03.46.29

Pero a esta versión se le sumó otra. Fuentes allegadas dijeron que el móvil policial no se estaba dirigiendo a ningún procedimiento (no había llamados requiriendo a la policía) y que estaban conduciendo a elevada velocidad por una zona donde no debía, “fuera del cuadrante”, expresaron.

Además, los vecinos del lugar dijeron que el patrullero iba muy rápido y con la música elevada. Este hecho ocurrió cerca del barrio Las Pampas, en Pocito. El móvil pertenece a comisaría 7ma.