jueves 11 de diciembre 2025

Insólito

Un patrullero terminó destrozado tras chocar en Pocito: no participó otro vehículo

El siniestro fue el martes por la mañana. Este móvil supuestamente se estaba dirigiendo a un procedimiento, pero al parecer no era así.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-11 at 03.46.12

En las últimas horas se dio a conocer que un patrullero de la Policía de San Juan chocó en Pocito. No participó otro vehículo en el hecho. En el móvil iban dos mujeres y solo sufrieron algunos raspones, expresaron fuentes del caso.

la justicia ordeno la restitucion de los concejales suspendidos en caucete
Decisión

La Justicia ordenó la restitución de los concejales suspendidos en Caucete
una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en capital: un herido tras recibir dos tiros
Peligroso

Una vieja disputa entre vecinos casi termina en tragedia en Capital: un herido tras recibir dos tiros

Hay dos versiones sobre el siniestro. La primera que se dio a conocer es que el patrullero se estaba dirigiendo a un procedimiento policial, que perdió el control por el camino y chocaron.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 03.46.29

Pero a esta versión se le sumó otra. Fuentes allegadas dijeron que el móvil policial no se estaba dirigiendo a ningún procedimiento (no había llamados requiriendo a la policía) y que estaban conduciendo a elevada velocidad por una zona donde no debía, “fuera del cuadrante”, expresaron.

Además, los vecinos del lugar dijeron que el patrullero iba muy rápido y con la música elevada. Este hecho ocurrió cerca del barrio Las Pampas, en Pocito. El móvil pertenece a comisaría 7ma.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 03.46.29 (1)
