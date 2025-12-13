Diciembre pesa

Al calor habitual de este mes se le suma un desasosiego espeso, como una nube de tierra que se mete en los ojos y en el ánimo. Está pesado diciembre; denso, insoportable. Como si el año quisiera avisarnos que todavía le quedan un par de piñas guardadas.

Mercado cambiario La semana cerró con el dólar blue por debajo de los $1.500 en San Juan

A veces me pregunto si no seré parte de ese grupo difuso de los que “no la ven”. Si mi lectura ideológica del mundo —y especialmente de Argentina— me impide apreciar los éxitos del autoproclamado mejor gobierno de la historia universal, galáctica y multiversal. Capaz es eso.

O capaz es que, con mis amigos y compañeros, hablamos del kilo de carne arriba de veinte lucas, de tarjetas que ya no entran en una hoja A4, o de lo que cuesta enfermarse en un país donde un remedio vale más que un día de sueldo. Es evidente: no me rodeo de gente que juegue el Abierto Argentino de Polo.

Es la última nota del año y siento que son innecesarias las palabras, no pueden expresar lo que yo quisiera, y no vale la pena emborronar renglones. No voy a hundir esto en datos; ya tuvimos suficientes. Solo hace falta una línea: los gastos fijos de cada hogar aumentaron 441%. Una locura que no merece adjetivos, porque los adjetivos se quedaron pobres.

¿La inflación está controlada? Perdón… sigo sin verla.

Para cerrar el año, el menú trae reforma laboral, reforma tributaria y, por si faltaba algo, permiso para destruir glaciares. Todo servido en el momento exacto: diciembre, ese mes en el que medio país está en brindis y el otro medio calcula si le alcanza para cargar la SUBE.

Perfecta ingeniería legislativa: si el pueblo está intentando llegar a la sidra, es ahora cuando le das manija a la aplanadora.

Lo que sí quedó clarísimo es que Milei, en dos años, no fue revolución dolarizadora ni quiebre histórico ni fin de la casta. Ni cerca.

Es la profundización caricaturesca de "la política" que ya venía mal, y ahora —con esos bailecitos de perrito que mueve la cola cuando ve al dueño— solo continúa y degrada un sistema que no ofrece respuestas, ni soluciones, ni futuro. Un sistema que nos encierra en las mismas miserias de siempre.

La repetición es tanta que a veces parece que no hay nada nuevo que analizar. Otra vez quieren convencernos de que no merecemos vivir bien y que nosotros debemos pagar la fiesta de otros.

Pero no quiero cerrar el año en ese pantano.

Quiero cerrarlo con algo que, aunque parezca chiquito, todavía nos mantiene enteros: no te entregues. Que la mierda no eche raíz en vos.

Si no sabés qué hacer, hacé lo básico y lo más humano: compartí lo que puedas en estas fiestas. Dale una mano al que tengas cerca. Venite a pasar Navidad con las personas en situación de calle: te aseguro que volvés distinto, con una sonrisa que no se compra en ninguna góndola.