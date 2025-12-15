lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

La primera vez fue en 1578 y fueron los propios serenenses quienes espantaron a Francis Drake y su gente. En 1680 llegó Bartolomé Sharp e hizo desastres: quemó La Serena y saqueó el pueblo. Enviados especiales: Florencia García, Natalia Caballero, Gabriel Iturrieta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edit-1926
Edit-1927
Edit-1928
Edit-1929

Las historias de piratas del puerto de Coquimbo despiertan la curiosidad de los sanjuaninos que tienen como parada obligada este lugar. Dos fueron los ataques de barcos ingleses que vivió La Serena: la primera vez pudieron defenderse, pero la segunda no y Bartolomé Sharp junto a sus secuaces arrasaron con todo a su paso y hasta quemaron el lugar.

Lee además
lo que vas a encontrar en el falabella de la serena: buenos precios, un cafe donde descansar y los recuerdos del paso por san juan de la iconica tienda
Tiempo en Chile

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda
del snack al plato gourmet: cuanto cuesta comer en la serena
Tiempo en Chile

Del snack al plato gourmet: cuánto cuesta comer en La Serena

Para comprender el origen de esta historia, hay que remontarse a 1578, cuando el corsario inglés Francis Drake llegó a Coquimbo con la intención de saquear la zona. Su plan fracasó: los vecinos de La Serena habían sido advertidos de su presencia y organizaron una columna de infantería y caballería para enfrentarlo, logrando repeler el ataque.

Edit-1928

Muy distinta fue la suerte de otro pirata que quedó grabado en la memoria de La Serena y Coquimbo: Bartolomé Sharp. Este navegante inglés consiguió burlar a las tropas españolas y provocó enormes daños en la región.

En diciembre de 1680, Sharp desembarcó en la bahía de Coquimbo y llevó adelante brutales saqueos, además de incendiar la ciudad de La Serena. De acuerdo con registros de Memoria Chilena, el pirata permaneció tres días en la zona, que no estaba preparada para resistir el ataque.

Edit-1927

El corregidor de la ciudad, José Collarte, organizó de manera apresurada un contingente militar al mando del capitán Francisco de Aguirre y Ribero. Sin embargo, las fuerzas españolas no lograron vencer a los atacantes ingleses.

A partir de este episodio trágico nació el dicho popular “llegó Charqui a Coquimbo”, una expresión utilizada para aludir a la llegada de la desgracia, el saqueo y la destrucción.

Embed - La increíble historia del Puerto de Coquimbo

Seguí leyendo

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

"Decime quién te puede envidiar": el viral de un sanjuanino que recuerda un mítico audio

Video: en medio del calor, un perro terminó en una maceta de la Peatonal sanjuanina

En Las Casuarinas, Orrego inauguró la ampliación y refacción del CAPS Domingo Cejas

Banco San Juan celebra la Navidad con beneficios exclusivos y grandes promociones

OSSE anuncia un corte de calles durante dos días en un punto neurálgico entre Capital y Rivadavia

Policías sanjuaninos desfilaron para celebrar los 156 años de la Fuerza en la provincia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un buen nexo con Milei
Repercusiones

El triunfo de Kast en Chile renueva la ilusión de San Juan por un "buen nexo" con Milei

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ
Educación

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
Minería y política

De pelear por el cobre a lograr un acuerdo llamativo:  La Rioja le abre las puertas a la empresa dueña de Josemaría

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos video
Tiempo en Chile

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados
Ley de leyes

Con las premisas de modernización tributaria y equilibrio fiscal, Gutiérrez presentó el Presupuesto 2026 de San Juan a diputados