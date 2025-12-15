Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

Las historias de piratas del puerto de Coquimbo despiertan la curiosidad de los sanjuaninos que tienen como parada obligada este lugar. Dos fueron los ataques de barcos ingleses que vivió La Serena: la primera vez pudieron defenderse, pero la segunda no y Bartolomé Sharp junto a sus secuaces arrasaron con todo a su paso y hasta quemaron el lugar.

Para comprender el origen de esta historia, hay que remontarse a 1578, cuando el corsario inglés Francis Drake llegó a Coquimbo con la intención de saquear la zona. Su plan fracasó: los vecinos de La Serena habían sido advertidos de su presencia y organizaron una columna de infantería y caballería para enfrentarlo, logrando repeler el ataque.

Muy distinta fue la suerte de otro pirata que quedó grabado en la memoria de La Serena y Coquimbo: Bartolomé Sharp. Este navegante inglés consiguió burlar a las tropas españolas y provocó enormes daños en la región.

En diciembre de 1680, Sharp desembarcó en la bahía de Coquimbo y llevó adelante brutales saqueos, además de incendiar la ciudad de La Serena. De acuerdo con registros de Memoria Chilena, el pirata permaneció tres días en la zona, que no estaba preparada para resistir el ataque.

El corregidor de la ciudad, José Collarte, organizó de manera apresurada un contingente militar al mando del capitán Francisco de Aguirre y Ribero. Sin embargo, las fuerzas españolas no lograron vencer a los atacantes ingleses.

A partir de este episodio trágico nació el dicho popular “llegó Charqui a Coquimbo”, una expresión utilizada para aludir a la llegada de la desgracia, el saqueo y la destrucción.