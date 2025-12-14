Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

La construcción del nuevo y primer edificio propio de la EPET 4 , proyectada para ser la escuela más grande de San Juan , ya alcanzó un avance del 55%, marcando un hito dentro de la reactivación de la obra pública impulsada por la gestión de Marcelo Orrego . Luego de haber permanecido mucho tiempo neutralizada, esta obra emblemática logró retomar su ritmo, y se calcula que, por el avance que presenta, la finalización está prevista para mediados del año próximo, lo que implica unos cinco o seis meses más de trabajo, según informaron fuentes del Ministerio de Infraestrucutura a TIEMPO DE SAN JUAN.

El nuevo complejo, que se erige en la intersección de avenida España y calle 9 de Julio, en Capital, se distingue por su colosal envergadura, con una superficie cubierta a construir de 4.977 m2 y 127 m2 semicubiertos. Beneficiará a los niveles Secundario, Superior y de Formación Profesional, sustituyendo el edificio actual y dando lugar a la creación de dos instituciones de Educación Técnico profesional en un terreno de 6.200 m2. Dada la envergadura de la intervención, se trabaja para resolver la totalidad de la problemática edilicia de la institución, optimizando recursos y respondiendo a las demandas de infraestructura física.

Los avances en la construcción ya permiten visualizar parte de la estructura, la cual se divide en dos secciones; la parte que da a calle General Paz es la más desarrollada, aunque en líneas generales el proyecto se encuentra al 55% de ejecución. El proyecto integral se ejecuta en tres etapas constructivas. En la primera etapa se priorizó la construcción de talleres esenciales como Instalaciones Eléctricas, Carpintería, Tecnología y Robótica, y Metalmecánica. Además, se avanzó con laboratorios de software, redes informáticas, hardware, e idiomas, además de salas de informática. Esta etapa incluye también la construcción de un buffet, sanitarios, un patio con bicicleteros y bebederos, la instalación de una torre de tanque, y el cierre perimetral de los sectores.

Para las etapas siguientes, se proyectan 16 aulas comunes, una sala de docentes, laboratorios especializados en Microbiología, Físico Química y Procesos Industriales, talleres de Ofimática y Gestión Administrativa. Finalmente, la tercera etapa contempla un salón de usos múltiples, cocina, depósitos, un playón polideportivo y espacios verdes. Un aspecto distintivo de la arquitectura es que las aulas y talleres están diseñados para una ventilación cruzada que aprovecha las brisas frescas del sur, el viento predominante en la provincia, asegurando también una iluminación natural óptima.

El largo camino hasta la reactivación

La construcción de la EPET 4 tiene un largo historial de demoras. El proyecto, que se planeó en el predio ubicado entre España, General Paz y 9 de Julio, se proyectó inicialmente como la escuela más grande de San Juan y estaba todo listo para ser financiado por la Nación. Sin embargo, la licitación de la obra quedó "en el freezer" debido al ajuste de la administración macrista en 2018, lo que generó gran incertidumbre en las autoridades locales de ese entonces. En ese momento, desde el Gobierno, confirmaron que la obra, con un presupuesto oficial de 280 millones de pesos, había quedado en espera del financiamiento del INET o la potencial intervención de la Provincia con fondos propios, una decisión compleja dada la envergadura de la inversión. Se trataba de una obra que, por su magnitud, requería una inversión plurianual de entre 24 y 30 meses. Actualmente, la construcción se realiza con fondos provinciales, lo que ha permitido reactivar este ambicioso proyecto de infraestructura educativa.

Balance 2025

Según informaron oficialmente, eneducación, este año se inauguraron 11 edificios escolares de distintos niveles y se ejecutaron intervenciones en más de 450 establecimientos educativos. Estas acciones abarcaron un amplio plan de mantenimiento y mejora integral que incluyó reparación de techos, renovación de aberturas, trabajos de pintura, adecuación de redes de gas, modernización de instalaciones y ampliaciones edilicias, además de la creación de nuevos espacios pedagógicos.

Todo este trabajo fortalece las condiciones edilicias de miles de alumnos y docentes y reafirma la convicción de que la educación es un motor para construir igualdad de oportunidades. Cada nueva escuela, aula renovada y mejora estructural representa un avance concreto para el presente y el futuro de la comunidad educativa.