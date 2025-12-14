El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional

El proyecto audiovisual sanjuanino El mundo del hombre nació a partir de una experiencia íntima y casi accidental: la mirada a un retrato antiguo en un museo de Santa Fe despertó preguntas sobre el deseo y la identidad. Allí surgió el germen de una historia de ficción que, con el tiempo, se transformó en un proyecto cinematográfico que hoy abre camino dentro del cine LGBTQ+ y cuenta con un respaldo clave de la industria nacional.

El mundo del hombre, de producción local, fue seleccionado y premiado en el Concurso Federal Raimundo Gleyzer , impulsado por el INCAA , lo que posiciona al proyecto como representante de la región de Cuyo. El reconocimiento incluye un aporte económico que permitirá avanzar en el desarrollo de una película pensada para filmarse en San Juan, con locaciones y actores locales.

A partir de ese disparador inicial, el director Berny Garay Pringles comenzó a darle forma a una historia de ficción atravesada por el silencio y la introspección. “La película trata sobre Hacha, un pintor de obra al que le encomiendan restaurar una casa en el medio de la montaña”, explicó a Tiempo de San Juan. En ese contexto de aislamiento, el protagonista se enfrenta a algo inesperado: “Descubre el retrato de un joven obrero que había trabajado para la familia, y esa imagen le despierta una serie de deseos que hasta ese momento no había sentido”.

Videollamada con Dario el guionista Videollamada de trabajo con Dario Exequiel Ambrosio para "El mundo del hombre".

Según relató, ese hallazgo funciona como el motor del conflicto. El retrato interpela al personaje y lo obliga a revisar su identidad. “Eso va generando una complicación a medida que avanza la trama, hasta construir un vínculo que lo desestabiliza y propone un final con ciertos matices”, adelantó. El guión esta a cargo del mendocino Dario Exequiel Ambrosio y Emanuel José Morte es el productor.

Encuentro Gleyzer en la ENERC de Bs As Encuentro en Buenos Aires en el marco del programa Gleyzer.

Godoy señaló que la historia viene gestándose desde hace varios años y tiene un origen personal claro. “Estaba en un museo de arte en Santa Fe, esperando para dar una conferencia, y vi un retrato de un joven de principios del siglo XX cuya mirada me generó una atracción particular. Esa sensación me llevó a hacerme preguntas que después se transformaron en la base de la película”, recordó. A partir de allí, el proyecto comenzó a crecer y a encontrar su forma definitiva.

El reconocimiento del Concurso Federal Raimundo Gleyzer fue un punto de inflexión. El proyecto resultó ganador por la región de Cuyo entre decenas de propuestas de todo el país y accedió a un año de tutorías en guion, dirección y producción. “Tuvimos el acompañamiento de profesionales con mucha trayectoria, lo que nos permitió mejorar el proyecto y entender mejor las lógicas de la industria cinematográfica”, explicó el director.

Retrato Director de "El mundo del hombre", Berny Garay Pringles.

Además del premio nacional, El mundo del hombre fue seleccionado en el mercado audiovisual latinoamericano Más Mala, realizado en Montevideo, donde participó de laboratorios orientados al desarrollo del proyecto. Para Garay, estos reconocimientos confirman que la historia logra dialogar con una mirada contemporánea sobre el deseo y las masculinidades, sin recurrir a estereotipos. “Me interesa pensar formas de masculinidad en contextos que el cine no suele mostrar, vinculadas a otras clases sociales y territorios”, señaló.

Finalmente, el director destacó el valor de producir cine desde San Juan. “El cine también es una industria que genera trabajo. Que el equipo, las locaciones y la inversión sean locales es una manera de fortalecer la economía cultural de la provincia”, afirmó. En ese sentido, El mundo del hombre no solo es una película en desarrollo, sino también un proyecto que busca consolidar nuevas posibilidades para el audiovisual sanjuanino dentro del mapa nacional.