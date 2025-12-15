lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Relevamiento

La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio

Dirigentes de cámaras y del Sindicato Empleados de Comercio coincidieron en que el avance de estas importadoras genera dos alertas. Por un lado, hablaron sobre las posibles irregularidades laborales y un impacto cada vez mayor sobre los comercios de capitales locales. La preocupación también se repite en otras provincias y países vecinos.

Por David Cortez Vega
image
Lee además
el dato que preocupa al comercio de san juan en la previa a las fiestas, segun un referente
Miran de reojo

El dato que preocupa al comercio de San Juan en la previa a las fiestas, según un referente
horacio marin, presidente de ypf, anuncio que la nafta bajara en promedio un 2% esta semana
"Acuerdo de honestidad"

Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana

En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, dirigentes de cámaras y el Sindicato Empleados de Comercio coincidieron en que este crecimiento -visible también en otras provincias y en países vecinos- plantea dos riesgos centrales: posibles irregularidades laborales y tributarias y un impacto directo sobre los comercios e importadoras de capitales locales, que ya muestran señales de dificultad para competir.

Posibles irregularidades laborales y tributarias, como el primer riesgo y la voz del gremio

Este es el punto que más preocupa en todo el país. La inquietud se discutió incluso en un foro realizado este mes en Mendoza, donde referentes de distintas provincias -incluido el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez- coincidieron en que el fenómeno se aceleró durante 2025 y exige controles más estrictos en 2026.

Rodríguez advirtió sobre la forma de operación de algunos locales, abiertos feriados, sábados y -cuando pueden- domingos, sin plena certeza de que se cumplan las normas laborales y tributarias vigentes. La duda es si estas estructuras trabajan bajo pautas que el comercio local sí está obligado a cumplir.

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) también sigue de cerca el avance de estos locales. La secretaria General del SEC, Mirna Moral, detalló que desde marzo comenzaron inspecciones en distintos puntos del microcentro, especialmente en el ex cine Renacimiento, en Laprida entre Mendoza y General Acha, y en comercios sobre Libertador.

image

El objetivo principal es verificar que los empleados no trabajen más de 8 horas, que exista rotación y que no se extienda la jornada bajo la modalidad de horario corrido. Moral advirtió que en Buenos Aires hay locales abiertos de corrido con los mismos trabajadores durante 12 horas, un modelo que buscan evitar en San Juan.

En el caso del ex cine Renacimiento, el SEC otorgó un mes para que los dueños regularicen la documentación ante la Subsecretaría de Trabajo. Según Moral, no se detectaron denuncias formales, pero se mantienen controles “a la mañana, al mediodía y a la tarde” para garantizar que se cumplan las condiciones laborales y evitar que se reproduzcan prácticas abusivas.

Cómo impacta el boom asiático en las importadoras y comercios de capitales locales

Según Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos, las importadoras asiáticas duplican en cantidad a las de origen sanjuanino: mientras Multimundo y Juana suman unos cinco locales en el microcentro, las tiendas de origen chino ya alcanzan al menos diez.

“Es difícil competir”, explicó. Remarcó que los comercios de capitales sanjuaninos se sostienen en calidad y venta en cuotas, elementos que muchas veces estas tiendas no ofrecen. La expansión fue “dos por uno” en pocos meses y muestra una tendencia sostenida de crecimiento.

A esto se suma lo planteado por el dirigente de Comerciantes Unidos Carlos Iramain, quien señaló que si bien para el consumidor puede ser positivo, para fabricantes y comercios locales el escenario es crítico. Según el comerciante, el sector enfrenta estructuras de costos y regímenes impositivos imposibles de igualar.

Temas
Seguí leyendo

Un avance histórico para la Zona Franca de Jáchal, un sueño de más de 30 años con color minero

La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

El plan de San Juan para terminar la Ruta 40 y destrabar la minería con créditos internacionales

Las acciones argentinas operan a la baja, arrastradas por la caída de Wall Street

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

La inflación de noviembre en San Juan fue del 2,1%, por debajo de la media nacional

Tras el cierre de un importante supermercado en Rawson, ¿qué pasó con los ofrecimientos de retiros voluntarios en San Juan?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
horacio marin, presidente de ypf, anuncio que la nafta bajara en promedio un 2% esta semana
"Acuerdo de honestidad"

Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que la nafta bajará en promedio un 2% esta semana

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Imagen ilustrativa
Increíble

Una pasajera se resbaló arriba de un colectivo y ahora la empresa deberá indemnizarla con más de $16.000.000

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones

Cómo avanzan las obras en el Parque Quebrada de Zonda.
Espacio verde

Las obras en el Parque Quebrada de Zonda ya tienen un 70% de avance: qué hicieron y qué falta

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video
En Santa Lucía

Trepó rejas, rompió un techo y se metió a una casa para robar una Play 5: el video

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del Azul de Rawson
Historia

Una pelota, un hincha y un gesto que se llevó todos los aplausos en cancha del "Azul" de Rawson