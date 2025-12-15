La expansión asiática, el boom del año en el centro de San Juan y qué riesgos advierten en el comercio

A pocos días de cerrar el año, el microcentro de San Juan enfrenta una transformación acelerada marcada por la expansión de negocios de capitales asiáticos, un fenómeno que se registró a mitad de 2025 y hoy domina buena parte de las grandes superficies comerciales. Mientras crece la presencia de estas importadoras, en el sector ya advierten que el impacto podría profundizarse durante 2026 si no se fortalecen los controles y las reglas de competencia.

En un relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, dirigentes de cámaras y el Sindicato Empleados de Comercio coincidieron en que este crecimiento -visible también en otras provincias y en países vecinos- plantea dos riesgos centrales: posibles irregularidades laborales y tributarias y un impacto directo sobre los comercios e importadoras de capitales locales, que ya muestran señales de dificultad para competir.

Posibles irregularidades laborales y tributarias

Este es el punto que más preocupa en todo el país. La inquietud se discutió incluso en un foro realizado este mes en Mendoza, donde referentes de distintas provincias -incluido el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez- coincidieron en que el fenómeno se aceleró durante 2025 y exige controles más estrictos en 2026.

Rodríguez advirtió sobre la forma de operación de algunos locales, abiertos feriados, sábados y -cuando pueden- domingos, sin plena certeza de que se cumplan las normas laborales y tributarias vigentes. La duda es si estas estructuras trabajan bajo pautas que el comercio local sí está obligado a cumplir.

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) también sigue de cerca el avance de estos locales. La secretaria General del SEC, Mirna Moral, detalló que desde marzo comenzaron inspecciones en distintos puntos del microcentro, especialmente en el ex cine Renacimiento, en Laprida entre Mendoza y General Acha, y en comercios sobre Libertador.

El objetivo principal es verificar que los empleados no trabajen más de 8 horas, que exista rotación y que no se extienda la jornada bajo la modalidad de horario corrido. Moral advirtió que en Buenos Aires hay locales abiertos de corrido con los mismos trabajadores durante 12 horas, un modelo que buscan evitar en San Juan.

En el caso del ex cine Renacimiento, el SEC otorgó un mes para que los dueños regularicen la documentación ante la Subsecretaría de Trabajo. Según Moral, no se detectaron denuncias formales, pero se mantienen controles “a la mañana, al mediodía y a la tarde” para garantizar que se cumplan las condiciones laborales y evitar que se reproduzcan prácticas abusivas.

Cómo impacta el boom asiático en las importadoras y comercios de capitales locales

Según Marcelo Quiroga, presidente de Comerciantes Unidos, las importadoras asiáticas duplican en cantidad a las de origen sanjuanino: mientras Multimundo y Juana suman unos cinco locales en el microcentro, las tiendas de origen chino ya alcanzan al menos diez.

“Es difícil competir”, explicó. Remarcó que los comercios de capitales sanjuaninos se sostienen en calidad y venta en cuotas, elementos que muchas veces estas tiendas no ofrecen. La expansión fue “dos por uno” en pocos meses y muestra una tendencia sostenida de crecimiento.

A esto se suma lo planteado por el dirigente de Comerciantes Unidos Carlos Iramain, quien señaló que si bien para el consumidor puede ser positivo, para fabricantes y comercios locales el escenario es crítico. Según el comerciante, el sector enfrenta estructuras de costos y regímenes impositivos imposibles de igualar.