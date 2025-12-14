En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

En horas de la siesta de este domingo ocurrió un grave e impactante hecho en Capital. Un nene de 6 años llegó al hospital con una tijera clavada en la cabeza. Fue asistido a tiempo y afortunadamente se encontraría fuera de peligro expresaron fuentes del caso.

Un dato impactante y no menor es que el agresor fue su hermanito, un nene de tan solo 4 años, expresaron fuentes del caso a este diario.

Todo habría ocurrido cuando ambos nenes estaban jugando en el interior de su casa. En un momento, el más pequeño agarró la tijera y apuñaló a su hermanito, incrustando este objeto en la cabeza.

Fuentes policiales expresaron que el menor fue trasladado con este objeto cortopunzante en el cráneo. En el domicilio ubicado en el B° Uruguay fue personal del 107 Emergencias y fueron los que trasladaron al niño hacia el hospital.

En el lugar trabajó personal de comisaría 2da. A nivel judicial expresaron que en el caso tomó intervención el 102 (Dirección de Niñez y Adolescencia) y el Juzgado de Menores; ya que estaría comprobado que el nene de 6 años fue el autor de este ataque, que por suerte no terminó en una tragedia.