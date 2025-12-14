domingo 14 de diciembre 2025

Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

El impactante caso ocurrió durante la siesta de este domingo. El herido fue enviado de urgencia al Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En horas de la siesta de este domingo ocurrió un grave e impactante hecho en Capital. Un nene de 6 años llegó al hospital con una tijera clavada en la cabeza. Fue asistido a tiempo y afortunadamente se encontraría fuera de peligro expresaron fuentes del caso.

Un dato impactante y no menor es que el agresor fue su hermanito, un nene de tan solo 4 años, expresaron fuentes del caso a este diario.

Todo habría ocurrido cuando ambos nenes estaban jugando en el interior de su casa. En un momento, el más pequeño agarró la tijera y apuñaló a su hermanito, incrustando este objeto en la cabeza.

Fuentes policiales expresaron que el menor fue trasladado con este objeto cortopunzante en el cráneo. En el domicilio ubicado en el B° Uruguay fue personal del 107 Emergencias y fueron los que trasladaron al niño hacia el hospital.

En el lugar trabajó personal de comisaría 2da. A nivel judicial expresaron que en el caso tomó intervención el 102 (Dirección de Niñez y Adolescencia) y el Juzgado de Menores; ya que estaría comprobado que el nene de 6 años fue el autor de este ataque, que por suerte no terminó en una tragedia.

