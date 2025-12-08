Intento de robo en Capital: dos hermanas fueron atacadas por motochorros armados

Un violento intento de robo tuvo lugar este jueves por la noche en Capital, cuando dos hermanas fueron abordadas por motochorros armados mientras caminaban por calle San Rafael. El hecho ocurrió alrededor de las 23.33, antes del Pasaje San Rafael, según informó personal del Comando Urbano.

Las víctimas, Belén Carracedo, de 23 años, y su hermana Sofía, de 26, relataron que dos hombres en moto se les acercaron y les exhibieron un arma de fuego para obligarlas a entregar sus teléfonos celulares. Belén se resistió y uno de los asaltantes la golpeó con la culata del arma, provocándole un corte en la cabeza.

Una ambulancia llegó hasta el lugar y asistió a la joven herida, aunque no fue necesario su traslado. Ambas mujeres informaron que son familiares del juez Daniel Guillén.

El ataque ocurrió sobre calle San Rafael, en jurisdicción de la Comisaría 4ª, y es investigado por la UFI de Delitos contra la Propiedad como un tentativo de robo agravado por el uso de arma de fuego.