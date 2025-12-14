Abel Pintos volvió a San Juan y se emocionó en una noche inolvidable junto a sus fans en Santa Lucía

La noche del sábado tuvo un protagonista indiscutido en San Juan. Abel Pintos regresó a la provincia y fue una de las grandes figuras que se subió al escenario principal de la Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025 , donde ofreció un show cargado de emoción, canciones coreadas de punta a punta y un fuerte ida y vuelta con el público sanjuanino.

El cantante bahiense no pisaba escenarios locales desde su presentación en la Fiesta Nacional del Sol 2024 , y su regreso fue celebrado por miles de fanáticos que colmaron el predio para reencontrarse con uno de los artistas más queridos del país. Desde los primeros acordes, Abel dejó en claro que el vínculo con San Juan sigue intacto.

Durante el recital, el músico recorrió gran parte de su repertorio más popular que el público cantó a viva voz, transformando el show en una verdadera comunión entre artista y fans.

Pero la conexión no terminó arriba del escenario. Tras su paso por Santa Lucía, Abel Pintos compartió en su cuenta personal de Instagram una serie de fotos y videos que reflejaron la intensidad de la noche vivida en San Juan. En las imágenes se lo pudo ver sonriente, emocionado y rodeado del cariño del público, dejando en claro que fue una presentación especial dentro de su agenda.

No es la primera vez que el artista expresa su afecto por los sanjuaninos. A lo largo de los años, Abel Pintos ha demostrado en reiteradas oportunidades su cariño por los fans locales, destacando la calidez del público y la energía particular que se vive en cada una de sus visitas a la provincia.

Esta vez no fue la excepción. La Fiesta Nacional de Santa Lucía fue el escenario perfecto para un reencuentro esperado, y el propio cantante se encargó de dejar constancia de ello en sus redes, confirmando que San Juan volvió a regalarle una noche inolvidable, de esas que quedan guardadas tanto en la memoria del artista como en la de su gente.