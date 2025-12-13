sábado 13 de diciembre 2025

El guiño bien sanjuanino de Abel Pintos sobre su visita a la Fiesta de Santa Lucía

El cantante compartió en sus redes sociales un video viajando de noche, musicalizado con “Hielo al vino”, en la previa de su presentación como número principal de la Fiesta de Santa Lucía, que este sábado reúne a artistas locales y nacionales en el escenario mayor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
abel pintos fiesta santa lucia

Abel Pintos ya empezó a palpitar su llegada a la Fiesta de Santa Lucía y lo hizo con un gesto que no pasó desapercibido para los fanáticos locales. Durante los primeros minutos de este sábado, el reconocido cantante compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes viajando de noche por una ruta, en pleno inicio de gira.

Arranca la Fiesta Nacional de Santa Lucía, quiénes son las candidatas y todos los detales de la celebración.
Comienza la Fiesta Nacional de Santa Lucía, conocé a cada una de las candidatas a representar al departamento
El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

El posteo estuvo acompañado por la frase “ya estamos de gira. nos vemos en la música” y musicalizado con su canción “Hielo al vino”, un detalle que rápidamente fue interpretado como un guiño directo a San Juan y a uno de sus productos más emblemáticos: el vino.

La publicación se viralizó entre seguidores sanjuaninos, que celebraron la referencia y comenzaron a contar las horas para verlo en vivo. Abel Pintos será el número central de la Fiesta de Santa Lucía, uno de los eventos más convocantes del departamento, que este sábado reúne música, danza y artistas locales y nacionales en el escenario mayor.

La grilla de este sábado

Según la programación oficial, las actividades previstas para hoy incluyen presentaciones de academias y bandas, con el siguiente cronograma destacado:

  • Centro de la Danza Granada
  • Agrestes
  • Adrián Cuevas
  • Experiencia Páez
  • La Oveja Negra
  • Los García y Caile

El cierre de la noche estará a cargo de Abel Pintos, quien promete un show cargado de emociones en el marco de una fiesta que ya se vive a pleno en Santa Lucía.

