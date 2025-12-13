El guiño bien sanjuanino de Abel Pintos sobre su visita a la Fiesta de Santa Lucía

Abel Pintos ya empezó a palpitar su llegada a la Fiesta de Santa Lucía y lo hizo con un gesto que no pasó desapercibido para los fanáticos locales. Durante los primeros minutos de este sábado, el reconocido cantante compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes viajando de noche por una ruta, en pleno inicio de gira.
El posteo estuvo acompañado por la frase “ya estamos de gira. nos vemos en la música” y musicalizado con su canción “Hielo al vino”, un detalle que rápidamente fue interpretado como un guiño directo a San Juan y a uno de sus productos más emblemáticos: el vino.
La publicación se viralizó entre seguidores sanjuaninos, que celebraron la referencia y comenzaron a contar las horas para verlo en vivo. Abel Pintos será el número central de la Fiesta de Santa Lucía, uno de los eventos más convocantes del departamento, que este sábado reúne música, danza y artistas locales y nacionales en el escenario mayor.
La grilla de este sábado
Según la programación oficial, las actividades previstas para hoy incluyen presentaciones de academias y bandas, con el siguiente cronograma destacado:
- Centro de la Danza Granada
- Agrestes
- Adrián Cuevas
- Experiencia Páez
- La Oveja Negra
- Los García y Caile
El cierre de la noche estará a cargo de Abel Pintos, quien promete un show cargado de emociones en el marco de una fiesta que ya se vive a pleno en Santa Lucía.