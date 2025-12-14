Del celular y la PS5 hasta la minipimer: cuánto cuestan la electrónica y los electrodomésticos en La Serena

Para muchos argentinos que eligen vacacionar en La Serena, las compras tecnológicas se transforman en un atractivo adicional al mar y la gastronomía. Con ese objetivo, Tiempo de San Juan recorrió el Mall Vivo Coquimbo y tomó nota de los precios de productos electrónicos y electrodomésticos de uso cotidiano, desde celulares y notebooks hasta artículos para la cocina y el hogar.

Entre los productos más buscados por los turistas argentinos, estos son algunos de los valores relevados en pesos chilenos:

Parlante portátil Blink UpSound 3: CLP 19.990 chilenos ($31.640, 37 argentinos)

Motorola Moto E15: CLP 69.990 ($110.780,87 argentinos)

Smartphone Redmi Note 14 Pro+ 5G (256 GB): CLP 369.990 ( $585.623,87 argentinos)

Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 (8 GB RAM, 512 GB): CLP 419.990 ($664.764,37 argentinos)

PlayStation 5 con lector de disco: CLP 569.990 ($902.185,87 argentinos)

En el rubro hogar, los precios también resultan atractivos, especialmente para quienes buscan equipar una casa o aprovechar ofertas puntuales:

Televisor LED LG de 50 pulgadas: CLP 259.990 ($411.514,77 argentinos)

Microondas: CLP 69.990 ($110.780,87 argentinos)

Freidoras de aire: desde CLP 49.990 ($79.124,67 argentinos)

Minipimer: desde CLP 29.990 ($47.468,47 argentinos)

Wafleras: desde CLP 19.990 ($31.640,37 argentinos)

Aspiradoras robot: desde CLP 169.990 ($269.061,87 argentinos)

Qué se puede ingresar desde Chile

imagen

Con el objetivo desregular y facilitar la importación de mercaderías para uso personal, se creó un régimen simplificado para la importación de productos de línea blanca, permitiendo de este modo su ingreso en calidad de viajeros argentinos o extranjeros residentes en el país que retornen por la vía del equipaje.

La medida alcanza a heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, equipos de funciones combinadas, lavavajillas, hornos eléctricos, cocinas eléctricas, calefones eléctricos, termotanques eléctricos, calderas eléctricas, aires acondicionados. En todos los casos, debe tratarse de equipos de uso doméstico.

Para importar productos de línea blanca a través del régimen simplificado se deberá completar el formulario virtual OM 2153, el cual tendrá para el viajero carácter de Declaración Jurada. Este procedimiento admitirá un máximo de 1 unidad de la misma especie, en condición de nueva, por año calendario y por viajero mayor de 16 años.

Una vez generada la liquidación tributaria y pagada la misma por parte del viajero, se encontrará autorizada su importación.