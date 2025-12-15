lunes 15 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Así se vive el atardecer en La Serena: imágenes de un verdadero espectáculo natural

Desde la orilla del mar y con el drone de Tiempo de San Juan, un registro impactante del espectáculo natural que se repite cada tarde en la ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Edit-1921
Edit-1922
Edit-1925
Edit-1924
Edit-1923

La Serena regala postales únicas cuando el sol comienza a despedirse del día, y esta vez el momento quedó registrado desde una perspectiva impactante. El drone de Tiempo de San Juan capturó una de las escenas más lindas del atardecer en la ciudad chilena, con imágenes tomadas desde la orilla del mar que muestran toda la magia de la puesta del sol sobre el Pacífico.

Lee además
tiempo de san juan llega a la serena con una cobertura unica durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
Imperdible

Tiempo de San Juan llega a La Serena con una cobertura única durante el verano: streaming desde la playa y toda la info para las vacaciones
lo que vas a encontrar en el falabella de la serena: buenos precios, un cafe donde descansar y los recuerdos del paso por san juan de la iconica tienda
Tiempo en Chile

Lo que vas a encontrar en el Falabella de La Serena: buenos precios, un café donde descansar y los recuerdos del paso por San Juan de la icónica tienda
Edit-1922

Desde lo alto, el cielo se tiñe de tonos naranjas que se reflejan en el océano, mientras la línea de la costa acompaña el lento descenso del sol. Las imágenes muestran cómo la luz va cambiando minuto a minuto y transforma el paisaje en una postal que se repite cada tarde, pero que nunca luce igual.

Edit-1923

Para quienes están por viajar a La Serena en estas vacaciones, este es uno de los grandes atractivos que ofrece la ciudad. Cada atardecer invita a detenerse, caminar por la playa o simplemente sentarse frente al mar para disfrutar de un espectáculo natural que marca el ritmo del verano.

Mirá el video:

Embed - Así se vive el atardecer en La Serena: imágenes de un verdadero espectáculo natural

Temas
Seguí leyendo

Cada vez más sanjuaninos compran departamentos en La Serena: los precios arrancan de los 98.000 dólares y la estrella son las propiedades frente al mar

Vestir una familia en La Serena sale menos de $200.000: el detalle

En Jáchal, Orrego entregó 83 viviendas, anunció pavimento clave y proyectó un polo productivo con la Zona Franca

"Ahorrar agua hoy para compartirla mañana": a través de un club ambiental, la Universidad Católica celebra un proyecto hídrico

En videos, así desarticularon una carrera de caballos clandestina en 25 de Mayo

Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo

Ya están los resultados definitivos: quiénes ingresaron, los suplentes y los reprobados a los Institutos Preuniversitarios de la UNSJ

Las dos veces que el puerto de Coquimbo fue atacado por piratas y la curiosidad que despierta en los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Se viene un edificio sanjuacino: así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza
Adiós a San Carlos y Jocolí

Se viene un edificio "sanjuacino": así será el innovador puesto fronterizo único que modernizará la seguridad entre San Juan y Mendoza

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas
Buena noticia

Ojo estatales de San Juan: Orrego anunció un bono de fin de año y se analiza asueto para las Fiestas

Tres apostadores sanjuaninos se quedaron con premios del Telekino y el Quini 6.
Juegos de azar

Dos sanjuaninos de un mismo departamento ganaron más de $8.000.000 cada uno en el Quini 6

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre
Tribunales

El jubilado que provocó un choque en cadena y aplastó a un verdulero en Pocito quedó libre

Inti y Delfina, las flamantes Representantes de Santa Lucía.
Celebración

Inti y Delfina fueron elegidas nuevas Representantes de Santa Lucía

Te Puede Interesar

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante
Denuncia penal

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas
Capital

Tremendo susto en un coqueto edificio céntrico: se incendió un aire y un menor apagó las llamas

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas
Comunicación

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Imagen ilustrativa
Golpe a un domicilio

Robaron una caja fuerte con $6.500.000 de una casa de Chimbas

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia