La Serena regala postales únicas cuando el sol comienza a despedirse del día, y esta vez el momento quedó registrado desde una perspectiva impactante. El drone de Tiempo de San Juan capturó una de las escenas más lindas del atardecer en la ciudad chilena, con imágenes tomadas desde la orilla del mar que muestran toda la magia de la puesta del sol sobre el Pacífico.

Edit-1922 Desde lo alto, el cielo se tiñe de tonos naranjas que se reflejan en el océano, mientras la línea de la costa acompaña el lento descenso del sol. Las imágenes muestran cómo la luz va cambiando minuto a minuto y transforma el paisaje en una postal que se repite cada tarde, pero que nunca luce igual.

Edit-1923 Para quienes están por viajar a La Serena en estas vacaciones, este es uno de los grandes atractivos que ofrece la ciudad. Cada atardecer invita a detenerse, caminar por la playa o simplemente sentarse frente al mar para disfrutar de un espectáculo natural que marca el ritmo del verano. Mirá el video: Embed - Así se vive el atardecer en La Serena: imágenes de un verdadero espectáculo natural

