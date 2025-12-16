El Gobierno de San Juan destina $5.800 millones para el bono de $120.000

El Gobierno de San Juan confirmó una importante erogación para el inicio de 2024, destinando una cifra cercana a los $5.800 millones para el pago del bono de $120.000 para el personal de planta estatal. El Secretario General de la Gobernación, Emilio Achem , explicó que la decisión forma parte de una estrategia para impactar en los trabajadores con los salarios más bajos.

En medio de la negociación paritaria, el pago de este bono está previsto para el 16 de enero, continuando con un cronograma de ingresos cada 15 días, que se implementó durante diciembre y se extiende a enero. Achem, en diálogo con Radio Sarmiento, destacó el esfuerzo económico detrás de esta medida, pensada para sostener los ingresos de los empleados públicos en un contexto inflacionario complejo. También informó que el desembolso estatal para pagar el aguinaldo es de alrededor de $60.000 millones.

El funcionario de Marcelo Orrego resaltó que esta distribución garantiza una escala que "para aquellos salarios de menor ingreso les va a venir muy bien".

En cuanto a los contratados, que representan una parte significativa de la administración pública, el funcionario confirmó que el Gobierno ha tomado la decisión de otorgar una ayuda económica, aunque el monto aún no ha sido determinado. Dijo que el Ministro de Economía está realizando los cálculos, Achem expresó que la decisión del gobernador ha sido "que se pueda también ayudar con algo a los contratados", y se espera que el ministro lo informe oportunamente.

Fechas clave para estatales: el 20 de diciembre de 2025 se abonará el aguinaldo, el 30 de diciembre el sueldo, el 10 de enero la Conectividad San Juan a docentes y el 16 de enero el bono de $120.000.

Paritaria docente con rechazo gremial

Mientras se organiza el calendario de pagos de enero, el Gobierno provincial debe afrontar la continuidad de la paritaria docente, prevista para este martes por la tarde. La reunión se desarrollará en un clima de tensión, ya que la secretaria general del gremio UDAP, Patricia Quiroga, confirmó el rechazo a la propuesta oficial, sumándose a las posturas ya adoptadas por UDA y AMET.

Achem lamentó la postura de los sindicatos, especialmente porque, según él, el Gobierno hizo una propuesta que buscaba mejorar el salario por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El ofrecimiento actual se centra en pagar el IPC más cinco puntos al código E60 durante el mes de diciembre. Este ítem está específicamente dirigido a mejorar los sueldos de los maestros de grado y directivos de todos los niveles, un sector con salarios más bajos comparativamente con los profesores de secundaria y superior que cobran por horas.

El funcionario contextualizó que el conflicto se debe a la demanda gremial de que se abone el ítem A01, que impacta en el 100% de la docencia, mientras que la administración prioriza el E60 para nivelar los salarios de los maestros de grado. Achem defendió la propuesta gubernamental y aclaró que la intención no es recortar, sino distribuir los recursos disponibles: "El gobierno hizo una propuesta por el mes de noviembre, enero, febrero, marzo, bien completa, a la que había que sumarle algunas cosas más para enero y febrero que podríamos haberlas negociado, pero los gremios volvieron a la paritaria diciendo que no tenían mandato para acordar hasta marzo. Con lo cual, esa propuesta del gobierno de llegar hasta marzo fue rechazada por los gremios. Hubo que empezar de cero otra negociación para el mes de diciembre".

El funcionario se mostró cauto ante el rechazo, aunque aseguró que la oferta se mantendrá: "Es una lástima. Pero bueno, igual esos puntos van a estar disponibles para los docentes. Cuando los gremios quieran aceptar las propuestas, vamos a seguir negociando".

Además, el secretario remarcó las limitaciones presupuestarias que impiden ceder a la demanda del gremio de pagar el A01 en diciembre, debido a que el "código impacta en la totalidad, en el 100% de los docentes".

Remarcó que "la billetera es una sola, como lo dijimos muchas veces, antes había dos billeteras en la época de de Alberto y ahora hay una sola billetera, la del gobierno provincial". Y que con la billetera única, que se nutre solo de la coparticipación y los impuestos provinciales, "no hay emisión monetaria, por lo tanto, no hay de dónde sacar más plata. Hay que trabajar con la plata que ingresa".

A pesar del rechazo, Achem confirmó que el gobierno escuchará la postura gremial en la reunión de la tarde, pero advirtió que no tienen muchas más herramientas que la propuesta del E60.