Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo

La convocatoria que realizó la Ley de Mecenazgo 2025, bajo el Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de San Juan eligió 56 proyectos de un total de 254 propuestas presentadas. Esta iniciativa busca estimular la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, fomentando la diversidad y el crecimiento de la oferta creativa en la provincia.

Las disciplinas seleccionadas abarcan diversas áreas como: artes audiovisuales y arte digital, artesanías, danza y ballet, letras, poesía, narrativa, música académica y popular, ópera, patrimonio cultural, producción de contenidos artísticos y culturales para medios, producciones literarias y teatro.

La evaluación de las propuestas estuvo a cargo del Consejo de Mecenazgo que siguió criterios artístico-culturales para seleccionar los proyectos más destacados. Los seleccionados quedan habilitados para recibir la ayuda económica por parte de los patrocinadores con un monto máximo de $5.000.000 para personas físicas. Para personas jurídicas el financiamiento no tiene un monto máximo ya que está sujeto según las características específicas de evaluación de selección del consejo de cada actividad.

Los fondos provienen del aporte de contribuyentes privados al Régimen General de la provincia, quienes tienen la posibilidad de destinar un porcentaje del 25% anual de sus impuestos para la financiación de planes culturales.

Con la publicación de estos proyectos se pone de manifiesto la importancia de la Ley de Mecenazgo como una herramienta de promoción y financiamiento de iniciativas culturales en la provincia. La Ley Provincial N° 2197-F lleva cuatro años de vigencia y su reglamentación sigue siendo un pilar imprescindible para la promoción de la cultura y el arte en la región.

Estos son los ganadores 2025

Diseño, diseño gráfico, diseño industrial

Lantana

Letras, poesía, narrativa, ensayos y otras expresiones literarias

Segundo Encuentro Nacional de Poetas en San Juan

Actualización y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular Concejal Duilio Florencio Gallardo de Barreal

Revista Cuerpescritura Nº 5

Cristian José Rubia Cívico – Libro “La Meca de Vallecito”

Espacio de Poesía y Narrativa Sanjuanina “Leónidas Escudero”

Artes audiovisuales y arte digital

El Yastay

Los Chinos de la Montaña

Sobre Caballos y Coronas

Difusión "El Agua Nunca Dolió"

Tecno Kermés (Edición 2026)

Artes visuales

Proyecto Expositivo "Jardinería Mutante"

San Juan se Viste de Arte

Deolinda Residencia Artística

18 Mundos

Zonda Incluye con Color

Casa Abierta (de Casa Leo Compañía Creativa)

Ruta de las Esculturas de Pedernal

Artesanías

La Voz del Telar: Cuando la Vida Pasa Entre Tramas y Urdimbres

Teniendo Redes

Tejiendo Esperanzas

Circo, murgas, mímica y arte urbano

3º Festival Nacional Mimofest San Juan 2026

Resguardo Performance

Danza y ballet

Festival de Tango San Juan (4ª Edición)

Fundación Julio Bocca en San Juan

Producción de contenidos artísticos y culturales para medios

Boca de Zorro - Medios para la Difusión de Poesía Oral

Radio en Movimiento

3ª Feria Flamenca "Raíces"

Ilustra

Diseño e Impresión del Libro "Domicilio Familiar"

Memorias de "El Silencio"

Jáchal: Vida, Historias y Milagros de un Pueblo

"Raíces y Futuro: Cien Años de un Club" - Colón Junior

Cabe el Desierto - Publicación y Distribución de la Colección de Arte Contemporáneo Sanjuanino

Texto Escolar sobre Historia de San Juan

Tres para el Canto - Historia y Trayectoria: 33 Años con la Música

Música, académica y popular

Continuidad II – Maestro de Violonchelo

“Brothers” de Jorge A. Bosso – Concierto Espectáculo

Festival de Jazz Nacional

Festival Cuyo Contemporáneo

Notas que Unen – Ciclo de Conciertos Itinerantes

Room Band – Conectando la Provincia

FestiBach San Juan

Patrimonio cultural

Equipamiento y Acondicionamiento de la Reserva Técnico-Patrimonial del Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales

Mediación Museográfica con Realidad Aumentada

Patrimonio Vivo: Arte y Memoria en Resguardo Digital

Proyecto de Restauración de Imaginería Religiosa de la Catedral de San Juan – II Parte

Puesta en Valor y Rescate Patrimonial de la Biblioteca de la Alianza Francesa de San Juan

Preservar el Patrimonio Cultural del Colegio Nacional Mons. Dr. Pablo Cabrera

Sitios de internet con contenido artístico y cultural

Puesta en Valor Virtual del Monumento al Holocausto de San Juan

Yendly

Teatro

JA! Festival de Teatro de Humor

Puesta en Escena "Tercer Perro" - Obra de Teatro

Cuento con Vos II

Proyecto Mariposa

Festival Regional de Teatro Musical - III Edición