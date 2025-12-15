Mirá los 56 proyectos sanjuaninos beneficiados con la Ley de Mecenazgo

La convocatoria que realizó la Ley de Mecenazgo 2025, bajo el Régimen de Promoción Cultural de la Provincia de San Juan eligió 56 proyectos de un total de 254 propuestas presentadas. Esta iniciativa busca estimular la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, fomentando la diversidad y el crecimiento de la oferta creativa en la provincia.
Las disciplinas seleccionadas abarcan diversas áreas como: artes audiovisuales y arte digital, artesanías, danza y ballet, letras, poesía, narrativa, música académica y popular, ópera, patrimonio cultural, producción de contenidos artísticos y culturales para medios, producciones literarias y teatro.
La evaluación de las propuestas estuvo a cargo del Consejo de Mecenazgo que siguió criterios artístico-culturales para seleccionar los proyectos más destacados. Los seleccionados quedan habilitados para recibir la ayuda económica por parte de los patrocinadores con un monto máximo de $5.000.000 para personas físicas. Para personas jurídicas el financiamiento no tiene un monto máximo ya que está sujeto según las características específicas de evaluación de selección del consejo de cada actividad.
Los fondos provienen del aporte de contribuyentes privados al Régimen General de la provincia, quienes tienen la posibilidad de destinar un porcentaje del 25% anual de sus impuestos para la financiación de planes culturales.
Con la publicación de estos proyectos se pone de manifiesto la importancia de la Ley de Mecenazgo como una herramienta de promoción y financiamiento de iniciativas culturales en la provincia. La Ley Provincial N° 2197-F lleva cuatro años de vigencia y su reglamentación sigue siendo un pilar imprescindible para la promoción de la cultura y el arte en la región.
Estos son los ganadores 2025
Diseño, diseño gráfico, diseño industrial
Lantana
Letras, poesía, narrativa, ensayos y otras expresiones literarias
Segundo Encuentro Nacional de Poetas en San Juan
Actualización y Puesta en Valor de la Biblioteca Popular Concejal Duilio Florencio Gallardo de Barreal
Revista Cuerpescritura Nº 5
Cristian José Rubia Cívico – Libro “La Meca de Vallecito”
Espacio de Poesía y Narrativa Sanjuanina “Leónidas Escudero”
Artes audiovisuales y arte digital
El Yastay
Los Chinos de la Montaña
Sobre Caballos y Coronas
Difusión "El Agua Nunca Dolió"
Tecno Kermés (Edición 2026)
Artes visuales
Proyecto Expositivo "Jardinería Mutante"
San Juan se Viste de Arte
Deolinda Residencia Artística
18 Mundos
Zonda Incluye con Color
Casa Abierta (de Casa Leo Compañía Creativa)
Ruta de las Esculturas de Pedernal
Artesanías
La Voz del Telar: Cuando la Vida Pasa Entre Tramas y Urdimbres
Teniendo Redes
Tejiendo Esperanzas
Circo, murgas, mímica y arte urbano
3º Festival Nacional Mimofest San Juan 2026
Resguardo Performance
Danza y ballet
Festival de Tango San Juan (4ª Edición)
Fundación Julio Bocca en San Juan
Producción de contenidos artísticos y culturales para medios
Boca de Zorro - Medios para la Difusión de Poesía Oral
Radio en Movimiento
3ª Feria Flamenca "Raíces"
Ilustra
Diseño e Impresión del Libro "Domicilio Familiar"
Memorias de "El Silencio"
Jáchal: Vida, Historias y Milagros de un Pueblo
"Raíces y Futuro: Cien Años de un Club" - Colón Junior
Cabe el Desierto - Publicación y Distribución de la Colección de Arte Contemporáneo Sanjuanino
Texto Escolar sobre Historia de San Juan
Tres para el Canto - Historia y Trayectoria: 33 Años con la Música
Música, académica y popular
Continuidad II – Maestro de Violonchelo
“Brothers” de Jorge A. Bosso – Concierto Espectáculo
Festival de Jazz Nacional
Festival Cuyo Contemporáneo
Notas que Unen – Ciclo de Conciertos Itinerantes
Room Band – Conectando la Provincia
FestiBach San Juan
Patrimonio cultural
Equipamiento y Acondicionamiento de la Reserva Técnico-Patrimonial del Tornambé – Centro de Creación y Museo de Artes Visuales
Mediación Museográfica con Realidad Aumentada
Patrimonio Vivo: Arte y Memoria en Resguardo Digital
Proyecto de Restauración de Imaginería Religiosa de la Catedral de San Juan – II Parte
Puesta en Valor y Rescate Patrimonial de la Biblioteca de la Alianza Francesa de San Juan
Preservar el Patrimonio Cultural del Colegio Nacional Mons. Dr. Pablo Cabrera
Sitios de internet con contenido artístico y cultural
Puesta en Valor Virtual del Monumento al Holocausto de San Juan
Yendly
Teatro
JA! Festival de Teatro de Humor
Puesta en Escena "Tercer Perro" - Obra de Teatro
Cuento con Vos II
Proyecto Mariposa
Festival Regional de Teatro Musical - III Edición