martes 16 de diciembre 2025

Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

El Gobierno de San Juan informó que extiende el bono de $120.000 al personal contratado de la Administración Pública.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En consonancia con las medidas anunciadas para la planta de la Administración Pública Provincial, el Gobernador Marcelo Orrego dispuso que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.

Según la óptica oficial, esta decisión reafirma el compromiso de la gestión provincial de brindar un acompañamiento equitativo a todo el equipo humano que integra el Estado sanjuanino. "La medida reconoce la labor del personal contratado y busca mitigar el impacto del contexto económico actual, garantizando que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones", destacaron desde Gobierno.

