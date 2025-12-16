Confirmaron el bono de $120.000 también para contratados estatales sanjuaninos

En consonancia con las medidas anunciadas para la planta de la Administración Pública Provincial, el Gobernador Marcelo Orrego dispuso que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.