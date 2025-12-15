Reforma laboral: Milei contaría con los votos en el Senado para la media sanción

Desde el entorno libertario deslizaron que la cifra de votos necesaria para que el Senado nacional le dé media sanción a la reforma laboral de Javier Milei se alcanzó.

En el actual esquema del Senado la cantidad de legisladores es de 71, debido a que el cuerpo todavía no aceptó la dimisión de Lorena Villaverde. Por ello, para obtener el quorum y la mayoría simple, con 36 basta para imponerse, una cifra que el oficialismo afirma tener asegurada.

La base del oficialismo se compone de los 20 senadores de La Libertad Avanza (LLA). A este número se sumó un voto propio, el de Luis Juez, quien formalizó su incorporación a LLA, que ahora se constituye como un interbloque con 21 votos propios. A ellos se agregan aliados habituales, como Federico Paoltroni y los tres legisladores del PRO, que son "incondicionales del oficialismo".

A este núcleo, el oficialismo suma "los diez senadores de la UCR y los tres del PRO" para llegar a 34. Dentro del radicalismo, "al menos 6 de ellos están alineados con la flexibilización laboral que impulsa el gobierno de Milei", comentaron.

LLA confía además en el apoyo de los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al jefe político de la provincia, Carlos Rovira, o a Hugo Passalacqua. Con ellos, la cuenta de base les da 36 votos.

El conteo de 36 deja al oficialismo a uno del quórum para abrir la sesión y de la mayoría justa (37) para aprobar el proyecto. Es por ello que la jefa de bloque, Patricia Bullrich, mantiene la esperanza de poder darle media sanción a la reforma laboral antes de que termine el año. Adicionalmente, se espera el apoyo de senadores alineados con gobernadores dialoguistas, como el caso de la salteña Flavia Royón, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz o los correntinos que responden a Gustavo Valdés.

Sin embargo, a pesar de que los votos están, el acuerdo político existe y el Senado dejó de ser una muralla infranqueable, el obstáculo principal es el tiempo. El deseo del Gobierno es que la ley sea aprobada durante las sesiones extraordinarias que finalizan el 30 de diciembre. La reforma debe atravesar el paso formal por las comisiones, pero la de Trabajo y Previsión Social aún no fue conformada, y también debería intervenir Presupuesto y Hacienda.

El reglamento exige que, entre el dictamen de comisión y el tratamiento en el recinto, deben pasar 8 días para impugnaciones. Si el dictamen no se consigue esta semana, el operativo se verá obligado a pasar todo a febrero. La intención del oficialismo es poder sesionar el lunes 29 o el martes 30 de diciembre. Ante este escenario, el oficialismo ya evalúa una salida más pragmática: dejar avanzar la media sanción en diciembre y completar el trámite legislativo en un nuevo período de sesiones extraordinarias, que podría convocarse para enero o febrero de 2026.

Mientras, la oposición se mantiene unificada: los 28 senadores del interbloque Unión por la Patria están unificados para evitar un debate exprés y rechazar los puntos más conflictivos. Adicionalmente, los sindicatos intensificaron su presión sobre senadores, debido al malestar por los cambios que el proyecto incluyó sobre la cuota sindical y especialmente la cuota solidaria.

La hoja de ruta comenzará a definirse este martes, en la reunión de todos los jefes de bloques convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para ordenar el esquema de comisiones y el cronograma de tratamiento. Esta reunión será clave para determinar si la estrategia relámpago de Milei logra sortear los obstáculos y avanzar antes del cierre del año.