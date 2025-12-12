viernes 12 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Sturzenegger confirmó que la reforma laboral afectará a todos los empleos, no sólo a los nuevos

La reforma laboral actuará de forma retroactiva, según declaró el brazo desregulador del gobierno nacional, Federico Sturzenegger.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la reforma laboral propuesta por el gobierno, destacando que “la reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”, y aclarando que esta aplicará a todos los contratos laborales vigentes y no solo a los que se celebren tras su sanción. Sin embargo, la defensa de Sturzenegger fue señalada por las imprecisiones a la hora de abordar los puntos clave del proyecto de ley enviado al Congreso.

Lee además
¡ladron, ladron!: el incomodo momento de federico sturzenegger al salir de votar
Elecciones legislativas

"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar
san juan participo de encuentro con sturzenegger por regulaciones vitivinicolas
Política y economía

San Juan participó de encuentro con Sturzenegger por regulaciones vitivinícolas

Respecto a las indemnizaciones por despido, el Ministro aseguró: “El monto de la indemnización a pagar se mantiene” y que la base continúa siendo "las indemnizaciones será de un mes por año de trabajo”. Sturzenegger sostuvo que los cambios buscan dar precisión al cálculo para evitar litigios, explicando que “Lo que precisa la ley son los grises y ser precisos para el cálculo para no dejar todo librado a lo que dictamine un juez”. En este sentido, reconoció que “Se excluyen puntos como el aguinaldo y las vacaciones para los cálculos”, aunque enfatizó: “No se está cambiando el monto de la indemnización, se le da precisión al cálculo”. No obstante, el proyecto plantea que al excluir aguinaldo, vacaciones y premios de la base de cálculo, los montos para el trabajador "efectivamente serán más bajos" y se establecería un tope para la actualización de dichos montos (inflación más un 3% de interés por año), permitiendo además abonarlas en hasta 12 cuotas.

Sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Sturzenegger detalló que se financiaría con un aporte patronal del 3% de las remuneraciones. El Ministro explicó que “Es plata que está poniendo el Estado, porque le baja las cargas sociales”, y que "Ahora hay una parte que el Estado no se lleva y la parte que no se lleva queda para el empleador para hacer frente a esas contingencias a los despidos a las contingencias judiciales”. Además, aseguró que “Ese fondo va a ser manejado por el empleador y se colocarán en elementos que sean relativamente seguros, manejados por la CNV”. A pesar de la defensa del Ministro, se confirmó que el fondo se conformará con dinero que "ahora integra la masa con la cual se pagan jubilaciones, que en consecuencia sufrirá una reducción".

En cuanto al pago del salario en especie, que el proyecto habilita a abonar en moneda nacional o extranjera, incluso permitiendo que se pague cualquier porcentaje del sueldo en especie, habitación o alimentos, Sturzenegger defendió la medida diciendo: “Eso ya está en la Ley”. Si bien el Ministro aclaró que la nueva ley “no habilita” el pago con tickets de supermercado o de comida, hasta ahora, la Ley de Contrato de Trabajo establecía un tope máximo del 20% para el pago en especie.

Respecto a la flexibilización horaria, Sturzenegger aseguró que “No se terminan las horas extras, quedan igual”. Sin embargo, el proyecto crea un Banco de Horas que, si bien no sobrepasaría el tope semanal de 48 horas, permite un sistema flexible donde, por ejemplo, "el lunes trabajas 12 horas y el viernes entonces venís mediodía", recompensando así el tiempo trabajado con descanso en lugar de pagar el extra. Esta forma de compensación se acordará “voluntariamente” entre las partes. En cuanto a las vacaciones, el Ministro señaló que la ley actual establece que deben tomarse en un periodo muy particular del año, mientras que la gente pide hoy "una cosa muy flexible Te puedes tomar una semana un día te puedes tomar otra semana otro día". Por ello, argumentó que “Lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo”.

Finalmente, al referirse a los repartidores y choferes de plataformas, Sturzenegger indicó que la reforma blanquea el vínculo con sus “prestadores independientes”, pues “La Ley de Contrato de Trabajo los excluye”. Agregó que esto permitirá que empresas como Rappi ofrezcan un seguro o casco sin el miedo de quedar "tipificada en la Ley de Contrato de Trabajo”. El Ministro sentenció que “Las plataformas son un gran ejemplo de lo que buscan el mercado y la gente, es una forma de relacionarse con el mercado laboral totalmente diferente”. No obstante, a pesar de garantizar que estos colaboradores podrán trabajar en los horarios que deseen, el texto legal "no carga a las empresas con la responsabilidad de proveer con elementos de seguridad" ni de hacerse cargo de gastos de mantenimiento o pagar en caso de accidentes que les impidan trabajar.

Temas
Seguí leyendo

Milei le bajó el precio a la protesta de la CGT por la reforma laboral

El Gobierno de Milei, obligado a aplicar de manera inmediata la ley de emergencia en discapacidad

El teniente general Presti juró como Ministro de Defensa: tendrá un Gabinete con fuerte presencia militar

San Juan tendrá representación clave en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal

Cristina Kirchner cuestionó la suba de la inflación: "¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?"

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Detuvieron por encubrimiento a la tesorera de Sur Finanzas

Quebró la cadena que impuso la hamburguesa de entraña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Taxis y remises se unificarán en San Juan.
Taxis, remises, apps y micros

San Juan y 120 días clave para la modernización del transporte: todos los cambios que se vienen

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El periodista Antonio Canales fue testigo del trágico accidente ocurrido en Ruta 40 y contó lo sucedido.
En primera persona

El duro relato de un periodista que vivió en carne propia la tragedia del vendedor de Ruta 40

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto
Urgente

Vuelco mortal en Ruta 40: un hombre perdió la vida en un triple impacto

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Juzgan a un viejo estilista de Rawson por las presuntas violaciones contra un niño que iba a adoptar

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado

Te Puede Interesar

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson
Solidaridad

Buscan donantes de sangre en Buenos Aires para el empresario que quedó cuadripléjico tras un robo en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio
De cara a las fiestas

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

El Dodge 1500 que cada día aparecía en Ruta 40. A la derecha, Cabrera en un video que circuló en las redes.
Dolor en las redes

Don Cabrera, el reconocido verdulero que murió trágicamente en su rincón pocitano y el video que mostraba su esfuerzo diario

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico
Reunión

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión
Crimen de Milagros

Santa Lucía: jugaba con un arma y mató de un tiro a la hija de su pareja, lo condenaron a 17 años de prisión