Sturzenegger confirmó que la reforma laboral afectará a todos los empleos, no sólo a los nuevos

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió la reforma laboral propuesta por el gobierno, destacando que “la reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”, y aclarando que esta aplicará a todos los contratos laborales vigentes y no solo a los que se celebren tras su sanción. Sin embargo, la defensa de Sturzenegger fue señalada por las imprecisiones a la hora de abordar los puntos clave del proyecto de ley enviado al Congreso.

Respecto a las indemnizaciones por despido, el Ministro aseguró: “El monto de la indemnización a pagar se mantiene” y que la base continúa siendo "las indemnizaciones será de un mes por año de trabajo” . Sturzenegger sostuvo que los cambios buscan dar precisión al cálculo para evitar litigios, explicando que “Lo que precisa la ley son los grises y ser precisos para el cálculo para no dejar todo librado a lo que dictamine un juez” . En este sentido, reconoció que “Se excluyen puntos como el aguinaldo y las vacaciones para los cálculos” , aunque enfatizó: “No se está cambiando el monto de la indemnización, se le da precisión al cálculo” . No obstante, el proyecto plantea que al excluir aguinaldo, vacaciones y premios de la base de cálculo, los montos para el trabajador "efectivamente serán más bajos" y se establecería un tope para la actualización de dichos montos (inflación más un 3% de interés por año), permitiendo además abonarlas en hasta 12 cuotas.

Sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), Sturzenegger detalló que se financiaría con un aporte patronal del 3% de las remuneraciones. El Ministro explicó que “Es plata que está poniendo el Estado, porque le baja las cargas sociales”, y que "Ahora hay una parte que el Estado no se lleva y la parte que no se lleva queda para el empleador para hacer frente a esas contingencias a los despidos a las contingencias judiciales”. Además, aseguró que “Ese fondo va a ser manejado por el empleador y se colocarán en elementos que sean relativamente seguros, manejados por la CNV”. A pesar de la defensa del Ministro, se confirmó que el fondo se conformará con dinero que "ahora integra la masa con la cual se pagan jubilaciones, que en consecuencia sufrirá una reducción".

En cuanto al pago del salario en especie, que el proyecto habilita a abonar en moneda nacional o extranjera, incluso permitiendo que se pague cualquier porcentaje del sueldo en especie, habitación o alimentos, Sturzenegger defendió la medida diciendo: “Eso ya está en la Ley”. Si bien el Ministro aclaró que la nueva ley “no habilita” el pago con tickets de supermercado o de comida, hasta ahora, la Ley de Contrato de Trabajo establecía un tope máximo del 20% para el pago en especie.

Respecto a la flexibilización horaria, Sturzenegger aseguró que “No se terminan las horas extras, quedan igual”. Sin embargo, el proyecto crea un Banco de Horas que, si bien no sobrepasaría el tope semanal de 48 horas, permite un sistema flexible donde, por ejemplo, "el lunes trabajas 12 horas y el viernes entonces venís mediodía", recompensando así el tiempo trabajado con descanso en lugar de pagar el extra. Esta forma de compensación se acordará “voluntariamente” entre las partes. En cuanto a las vacaciones, el Ministro señaló que la ley actual establece que deben tomarse en un periodo muy particular del año, mientras que la gente pide hoy "una cosa muy flexible Te puedes tomar una semana un día te puedes tomar otra semana otro día". Por ello, argumentó que “Lo que la ley dice es que se pueden fraccionar de mutuo acuerdo”.

Finalmente, al referirse a los repartidores y choferes de plataformas, Sturzenegger indicó que la reforma blanquea el vínculo con sus “prestadores independientes”, pues “La Ley de Contrato de Trabajo los excluye”. Agregó que esto permitirá que empresas como Rappi ofrezcan un seguro o casco sin el miedo de quedar "tipificada en la Ley de Contrato de Trabajo”. El Ministro sentenció que “Las plataformas son un gran ejemplo de lo que buscan el mercado y la gente, es una forma de relacionarse con el mercado laboral totalmente diferente”. No obstante, a pesar de garantizar que estos colaboradores podrán trabajar en los horarios que deseen, el texto legal "no carga a las empresas con la responsabilidad de proveer con elementos de seguridad" ni de hacerse cargo de gastos de mantenimiento o pagar en caso de accidentes que les impidan trabajar.