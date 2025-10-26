"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , vivió este domingo un incómodo momento tras votar en las elecciones legislativas, cuando una persona lo increpó a los gritos y lo acusó de "ladrón" .

El episodio ocurrió minutos antes del mediodía, en la puerta de la escuela República de Bolivia, ubicada en Hornos 530, en el barrio porteño de Barracas , adonde el funcionario había emitido su voto minutos antes.

"¡Ladrón! ¡Ladrón! Tres veces fracasaron; tres veces hicieron mierda el país. ¡Ladrón!", le gritó un hombre desde atrás de cámara mientras Sturzenegger hablaba con la prensa, visiblemente incómodo.

Consultado al respecto, el funcionario se limitó a responder que "son las voces de la democracia". "Eso es lo lindo de un país en el que todas las opiniones se pueden expresar", sentenció.

A las 12 ya había votado el 23% del padrón en todo el país, por debajo de la participación de las legislativas de 2021, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

A la misma hora en las elecciones legislativas generales de 2021 había votado el 30,5% del padrón, mientras que en las generales presidenciales del 2023 había emitido su voto el 29,6%.

A los pocos minutos de conocerse el primer corte de baja participación, desde La Libertad Avanza salieron a pedir que la gente vaya a votar.

"Todo el mundo a votar!!!", publicó en su cuenta de X el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría.

FUENTE: Clarín