domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones legislativas

"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado fue increpado en la puerta de una escuela de Barracas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, vivió este domingo un incómodo momento tras votar en las elecciones legislativas, cuando una persona lo increpó a los gritos y lo acusó de "ladrón".

Lee además
Mirtha Legrand asistió a votar en estas Legislativas
La Chiqui dijo presente

Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar
esto es mas rapido, venis con la idea y solo marcas la cruz: el guino de los sanjuaninos a la boleta unica
Pulgar arriba

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

El episodio ocurrió minutos antes del mediodía, en la puerta de la escuela República de Bolivia, ubicada en Hornos 530, en el barrio porteño de Barracas, adonde el funcionario había emitido su voto minutos antes.

"¡Ladrón! ¡Ladrón! Tres veces fracasaron; tres veces hicieron mierda el país. ¡Ladrón!", le gritó un hombre desde atrás de cámara mientras Sturzenegger hablaba con la prensa, visiblemente incómodo.

Consultado al respecto, el funcionario se limitó a responder que "son las voces de la democracia". "Eso es lo lindo de un país en el que todas las opiniones se pueden expresar", sentenció.

A las 12 ya había votado el 23% del padrón en todo el país, por debajo de la participación de las legislativas de 2021, según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE).

A la misma hora en las elecciones legislativas generales de 2021 había votado el 30,5% del padrón, mientras que en las generales presidenciales del 2023 había emitido su voto el 29,6%.

A los pocos minutos de conocerse el primer corte de baja participación, desde La Libertad Avanza salieron a pedir que la gente vaya a votar.

"Todo el mundo a votar!!!", publicó en su cuenta de X el Director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, Santiago Oría.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Alfredo Avelín Nollens tras emitir su voto: "Ha sido una campaña muy difícil"

Karina Milei votó y pidió "que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar"

Cristian Jurado votó y apuntó a la importancia de votar para manifestar descontento

Cristian Andino: "Celebro que podamos decidir sobre nuestro presente y nuestro futuro"

Una tradición que queda en familia: Benicio Orrego y otra elección acompañando a su padre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa