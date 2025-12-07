"Me grababa mientras dormía": el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con cámaras escondidas

Una grave denuncia por violación a la privacidad sacudió a la provincia de La Rioja, donde una joven universitaria descubrió cámaras ocultas en el departamento que alquilaba. El caso desató una investigación que ya involucra a otras dos inquilinas del mismo complejo, quienes también hallaron dispositivos similares en sus habitaciones.

El hecho ocurrió en un conjunto de departamentos ubicado en el barrio Luis Vernet, sobre calle Carlos Gardel al 9000. Allí, la primera denunciante —identificada como Ana— contó que todo comenzó cuando escuchó ruidos extraños en su habitación. Al encender la linterna del celular, notó el reflejo de una lente en el ventiluz. Al retirar la rejilla junto a una amiga, confirmó que se trataba de una cámara apuntando directamente hacia su cama. En la memoria del dispositivo encontró videos en los que aparecía durmiendo.

image Imagen: Cónica

Tras el hallazgo, la joven se comunicó con otras inquilinas y descubrió que no era la única: una compañera encontró otra cámara oculta en el baño y una tercera aseguró haber visto al propietario instalando un dispositivo en el ventiluz de su habitación. Todas coincidieron en que el dueño imponía reglas estrictas —solo alquilaba a mujeres, no permitía parejas y tenía copias de todas las llaves— pero nunca habían sospechado de él.

A partir de las denuncias, la Justicia riojana dispuso medidas de protección para las víctimas y ordenó allanamientos tanto en el edificio como en la vivienda del hombre señalado, quien tiene pareja e hijos. Durante los operativos se secuestraron varias cámaras, computadoras y una gran cantidad de soportes de almacenamiento digital, elementos que ahora serán sometidos a peritajes segun informó Crónica.

image Imagen: Cónica

La jueza a cargo de la causa, Gisela Flamini, explicó que el expediente está en una etapa preliminar y aún no hay imputación formal: “Este es el primer caso de estas características en la provincia. Falta definir la calificación penal”, señaló. De acuerdo a los avances, la causa podría girar hacia delitos vinculados a la violación de la privacidad y delitos informáticos, dependiendo de lo que revelen los análisis del material secuestrado.

Por el momento, el propietario no fue detenido, pero continúa bajo investigación mientras la Justicia mantiene activas las medidas de resguardo para las jóvenes y convoca a posibles nuevas víctimas a acercarse a denunciar.