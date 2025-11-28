domingo 30 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Dolor en el mundo motoquero por la muerte de un conocido vallisto: "Nos vemos en la próxima curva"

Adolfo Ortiz era familiar del exintendente Omar Ortiz. La noticia de su fallecimiento se conoció el jueves y sus restos serán velados y sepultados mañana sábado en La Rioja, donde la familia confirmó los horarios de las ceremonias. Fanático de las motos, fue despedido por la comunidad fierrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La comunidad motoquera del país atraviesa horas de profundo dolor. Durante el último jueves se conoció la muerte de Adolfo Ortiz, un vallisto muy querido en el ambiente de las rutas. La noticia se difundió a través de emotivos posteos en redes sociales, donde amigos, compañeros de viaje y distintos grupos moteros expresaron su pesar y recordaron al hombre con sentidas palabras.

Lee además
pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de la serena
Pese a una intensa búsqueda

Pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de La Serena
nuevos horarios y tres experiencias imperdibles para recorrer ischigualasto este verano
Temprada 2025-2026

Nuevos horarios y tres experiencias imperdibles para recorrer Ischigualasto este verano

Ortiz, oriundo de Valle Fértil y familiar del exintendente Omar Ortiz, falleció en La Rioja. Desde la Municipalidad vallista informaron sus condolencias en nombre del intendente Mario Riveros y demás autoridades locales, acompañando a la familia en este duro momento.

Embed - Municipalidad de Valle Fértil on Instagram
View this post on Instagram

Las muestras de afecto se multiplicaron entre los grupos moteros, que lo despidieron resaltando su compañerismo, su forma noble de vivir y su presencia infaltable en las rutas. “Hoy nos toca despedir a un amigo de verdad… Su partida duele, pero también nos deja un legado enorme: el valor de vivir intensamente”, escribió uno de sus compañeros de viaje, destacando que “los motoviajeros nunca se van del todo, solo cambian de camino”.

Otro mensaje, publicado por una agrupación amiga, remarcó: “Rodas­te con pasión, viviste con fuerza y nos enseñaste a disfrutar cada kilómetro. Adolfo, querido amigo, dejaste una huella en nuestras almas. Que el viento te acompañe en tu nueva ruta”.

image

También la familia Cóndor Andino despidió al vallisto con profundo sentimiento: “Hermano, quedaron muchas rutas pendientes. Ahora a quemar caucho por rutas celestiales… solo te adelantaste y nos volveremos a encontrar”.

La hermandad Fénix se sumó con un mensaje de acompañamiento: “Expresamos nuestro más sentido pésame por la partida de nuestro hermano de ruta, ‘El Negro Adolfo’. Que los buenos recuerdos brinden consuelo en estos momentos difíciles”.

image

Mientras tanto, la familia de Ortiz confirmó que este sábado se realizará el velorio y posterior sepelio, cuyos horarios y ubicación fueron comunicados a través de un aviso compartido en redes. Por el momento, no trascendieron las causas del fallecimiento. Sí se conoció que, durante los últimos días, permaneció en grave estado.

image
Temas
Seguí leyendo

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Desde el aire, mirá cómo está el Dique de Ullum en el inicio de la nueva temporada de verano

El Gobierno detalló la situación del Paso de Agua Negra y pidió circular con cuidado

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los paneles solares de la circunvalacion se tineron de rojo por un motivo muy especial
"Luces que inspiran"

Los paneles solares de la Circunvalación se tiñeron de rojo por un motivo muy especial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el adolescente que movilizó a San Juan
El peor final

Murió el adolescente que movilizó a San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola luego de sus detenciones en septiembre pasado.
Desamor, droga y venganza

Continúa la novela: volvieron a imputar a la "Borges" por entrar a la casa de su exmarido narco en Chimbas y armarle un escándalo

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

Te Puede Interesar

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios
Relevamiento veraniego

Las cabañas en 4 valles sanjuaninos, en alerta: hay poca demanda para las vacaciones y hasta evalúan bajar precios

Por David Cortez Vega
Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería
Plan oficial

Basura peligrosa en San Juan: entre el sueño del lugar propio para tratarla y el desafío de la gran minería

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial
Legislativa

Por qué cuesta que salgan las leyes más picantes del oficialismo provincial

Pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de La Serena
Pese a una intensa búsqueda

Pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de La Serena

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad
Historias del Crimen

La despedida de soltero, la maratónica borrachera y la partida de truco que terminó en un asesinato en Trinidad