Dolor en el mundo motoquero por la muerte de un conocido vallisto: "Nos vemos en la próxima curva"

La comunidad motoquera del país atraviesa horas de profundo dolor. Durante el último jueves se conoció la muerte de Adolfo Ortiz , un vallisto muy querido en el ambiente de las rutas. La noticia se difundió a través de emotivos posteos en redes sociales, donde amigos, compañeros de viaje y distintos grupos moteros expresaron su pesar y recordaron al hombre con sentidas palabras.

Ortiz, oriundo de Valle Fértil y familiar del exintendente Omar Ortiz, falleció en La Rioja . Desde la Municipalidad vallista informaron sus condolencias en nombre del intendente Mario Riveros y demás autoridades locales, acompañando a la familia en este duro momento.

Las muestras de afecto se multiplicaron entre los grupos moteros, que lo despidieron resaltando su compañerismo, su forma noble de vivir y su presencia infaltable en las rutas. “Hoy nos toca despedir a un amigo de verdad… Su partida duele, pero también nos deja un legado enorme: el valor de vivir intensamente”, escribió uno de sus compañeros de viaje, destacando que “los motoviajeros nunca se van del todo, solo cambian de camino”.

Otro mensaje, publicado por una agrupación amiga, remarcó: “Rodas­te con pasión, viviste con fuerza y nos enseñaste a disfrutar cada kilómetro. Adolfo, querido amigo, dejaste una huella en nuestras almas. Que el viento te acompañe en tu nueva ruta”.

También la familia Cóndor Andino despidió al vallisto con profundo sentimiento: “Hermano, quedaron muchas rutas pendientes. Ahora a quemar caucho por rutas celestiales… solo te adelantaste y nos volveremos a encontrar”.

La hermandad Fénix se sumó con un mensaje de acompañamiento: “Expresamos nuestro más sentido pésame por la partida de nuestro hermano de ruta, ‘El Negro Adolfo’. Que los buenos recuerdos brinden consuelo en estos momentos difíciles”.

Mientras tanto, la familia de Ortiz confirmó que este sábado se realizará el velorio y posterior sepelio, cuyos horarios y ubicación fueron comunicados a través de un aviso compartido en redes. Por el momento, no trascendieron las causas del fallecimiento. Sí se conoció que, durante los últimos días, permaneció en grave estado.