jueves 27 de noviembre 2025

Ciclismo

Se viene la Clásica Doble Chepes, la histórica carrera sanjuanina y riojana que tendrá cuatro etapas

Después de varias semanas, el calendario federado de San Juan retornará este viernes. Horarios, recorridos y más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La 53° edición de la Clásica Doble Chepes garantizará este fin de semana la reanudación de la temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2025-2026. La carrera que mantiene unidos los lazos entre San Juan y La Rioja se celebrará desde el viernes 28 al domingo 30 de noviembre, a cuatro etapas, y con un total de 417 kilómetros aproximados.

La carrera será la primera clásica de la temporada; y la segunda fecha que sí se realizará, tras el debut en Sarmiento a principio de mes, y las postergaciones del Circuito Nicolás Naranjo y Clásica Doble Calingasta. Del lado sanjuanino, la organización de la competencia será de Caucete Pedal Club, con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y apoyo del Gobierno, a través de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Viernes 28 noviembre

Primera etapa – 125 KM.

Concentración: 07 horas en Plaza Departamental de Caucete.

Largada: 08 horas.

Recorrido: salida de la Plaza por calle Godoy Cruz, Diagonal Sarmiento hasta rotonda de ingreso a zona urbana, giro a la derecha por Paula Albarracín de Sarmiento y continúa hasta Vallecito. Luego, neutralización desde San Expedito, Bermejo hasta el límite provincial. La carrera continúa por Mascasin, Real del Castillo hasta línea de llegada en Chepes.

Segunda etapa – 35 KM

Concentración: 17 horas en cruce de Malvinas Argentinas y Roque Sáenz Peña, Chepes.

Largada: 18 horas.

Recorrido: circuito urbano en Chepes. Desde punto de concentración, por calle Malvinas Argentinas, Joaquín González, Juan Domingo Perón, 20 de Junio, Malvinas Argentinas hasta línea de largada. 10 giros en total.

Sábado 29 noviembre

Tercera etapa – 145 KM.

Concentración: 08 horas en Avenida San Martín frente a Plaza de Ulapes.

Largada: 08:45 horas.

Recorrido: salida desde la localidad Ulapes, continuidad por Ruta Nacional 79 hasta paso por localidades Desiderio Tello, Ambil, Catuna y llegada en localidad Milagro.

Domingo 30 noviembre

Cuarta etapa – 112 KM

Concentración: 15 horas en Paraje Vallecito.

Largada: 16 horas.

Recorrido: desde el punto de concentración, por Ruta Nacional 141 en búsqueda de la villa cabecera de Caucete. Ingreso por calle Paula Albarracín de Sarmiento, Diagonal Sarmiento, Juan José Bustos hasta Divisoria, Ruta Provincial 270 hasta rotonda de ingreso a zona urbana (cinco giros). Final frente a Plaza Departamental de Caucete.

El último ganador de esta Clásica fue el sanjuanino Leonardo Cobarrubia, del equipo SEP San Juan (foto), quien irá en busca del póker de victorias (2022, 2023 y la más reciente en diciembre 2024).

