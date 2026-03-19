El empresario de La Rioja que chocó de frente y le provocó la muerte a un sanjuanino en Ruta 141 aceptó pena en un abreviado

Este jueves finalmente se llevó a cabo la audiencia contra el empresario inmobiliario de La Rioja, Ángel Romero Leo (42), sujeto que chocó y le provocó la muerte al sanjuanino -oriundo de Pocito- Mario Carmelo Carrizo que tenía 69 años. Este tras ser formalizado por homicidio culposo dio a conocer que se hacía responsable del siniestro y aceptó una condena condicional en un juicio abreviado.

image Ayudante fiscal Rodrigo Cabral y el fiscal Nicolás Schiattino El siniestro ocurrió en la tarde-noche del domingo por Ruta 141. El empresario, a bordo de su camioneta Volkswagen Amarok, se dirigía hacia La Rioja -iba de Oeste a Este- y de manera imprudente decidió sobrepasar a un camión IVECO sin darse cuenta que por ese carril circulaba Carrizo a bordo de su camioneta Toyota Hilux. Este no pudo esquivarlo y chocaron decidió sobrepasar frente. Carrizo perdió la vida de manera inmediata y su acompañante, (la esposa) sufrió heridas leves. Está manifestó que tras el siniestro, ella intentó hablar con Carrizo pero este nunca le respondió.

image Romero Leo tras estar internado cuatro días, este jueves llegó a Tribunales en silla de ruedas con fractura en su pie izquierdo y diferentes golpes. Luego de escuchar las palabras del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante Rodrigo Cabral de UFI Delitos Especiales, la querella y la defensa a cargo de César Oro, todas las partes dijeron que llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. Finalmente, el juez Pablo Leonardo León homólogo el pacto y condenó a Romero Leo a la pena de 3 años de prisión condicional y lo responsabilizó de los delitos de homicidio culposo por la conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor en perjuicio de Carrizo y lesiones leves culposas por la esposa. Además le dio una inhabilitación especial de 6 años para conducir cualquier vehículo con motor. image Abogado querellante Alejandro Miquelarena

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