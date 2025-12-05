sábado 6 de diciembre 2025

No tan dulce

El pan dulce de Betular te rompe la billetera: cuánto cuesta y qué ingredientes tiene

El pastelero que alcanzó la celebridad como jurado de Master Chef lanzó su pan dulce para esta navidad, a un precio inesperado. ¿Qué le puso?

Por Guido Berrini
image

La temporada navideña ha llegado y, con ella, la tradicional oferta de panificados festivos. Sin embargo, el reconocido pastelero Damián Betular, también jurado del programa televisivo MasterChef Celebrity, ha lanzado una propuesta que ya se convirtió en un tema obligado entre los amantes de la pastelería premium.

En Betular Pâtisserie, su pastelería ubicada en el barrio de Villa Devoto en la Capital Federal, ya se encuentra a la venta su colección de edición limitada inspirada en el ballet clásico “El Cascanueces”. La estrella indiscutida de esta línea es el pan dulce de autor, cuyo precio lo posiciona en el segmento más alto del mercado.

Ingredientes de alta gama

El pan dulce de Betular, que tiene un peso neto de 750 gramos, sorprendió al público por su elevado valor, que asciende a $56.000 pesos por unidad.

image

Este producto se aleja de la versión clásica que lleva fruta abrillantada, ofreciendo una receta intensa, sofisticada y orientada a los amantes del chocolate. La masa está elaborada con cacao e incluye avellanas tostadas y naranjas confitadas. Para maximizar la experiencia del chocolate, lleva en su interior trozos de chocolate semiamargo que aportan humedad y un sabor intenso.

Uno de los grandes diferenciales de la propuesta es su terminación: en lugar del glaseado tradicional, Betular optó por un craquelin crocante de cacao y avellanas que aporta textura y sabor.

Exclusividad

El precio "estratosférico" del pan dulce de Damián Betular se enmarca en una propuesta de alta pastelería que prioriza la calidad, la estética y la experiencia gourmet.

El producto, que reafirma el liderazgo del chef en la pastelería de autor, se entrega al cliente dentro de una caja rígida y elegante de diseño exclusivo, pensada para lucir en la mesa de Nochebuena.

Si bien el costo del pan dulce llamó la atención, la pastelería ofrece otros artículos de lujo en su colección navideña "El Cascanueces", como una figura icónica de 200 gramos rellena con gianduja de pistachos, cuyo precio es de $54.000.

image

Además, la pastelería Betular Pâtisserie también vende sus famosas cookies a $12.000 por unidad, o una degustación de nueve petits cakes por $110.000.

image

En el pasado, Betular se refirió a los precios de sus productos, indicando que la pastelería es cara debido a los costos de los lácteos, la harina, las semillas y los frutos secos, así como el packaging y el chocolate importado. A pesar de los elevados costos, el chef asegura que intentó ajustar los números para ofrecer un producto de alta calidad con la elegancia del packaging.

