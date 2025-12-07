Choque, fuga y crimen: el dramático raid que terminó con un policía preso tras atropellar a un joven y matar a otro en plena calle

Un grave episodio de violencia institucional sacude a Buenos Aires: un policía de la Ciudad fue detenido tras matar a balazos a un joven en Morón, en medio de un enfrentamiento que comenzó cuando familiares de un motociclista lo reconocieron como el presunto responsable de un choque ocurrido horas antes.

El hecho se desencadenó en la mañana del sábado en el barrio 20 de Junio. Según fuentes policiales, el efectivo circulaba en un Renault Sandero rojo cuando embistió a una moto en la que viajaba un joven apodado “Pitu”. Debido a las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia al Instituto de Haedo. La familia del motociclista denunció que el agente escapó sin asistirlo.

Unas seis horas más tarde, el policía se presentó en la Comisaría 4ª de Morón pero sin el vehículo involucrado. Los efectivos le advirtieron que debía regresar con el auto para que se realizaran los peritajes, o quedaría detenido. El hombre volvió a las 16:45, justo cuando un grupo de vecinos y familiares de la víctima se encontraba frente a la seccional. Allí lo reconocieron y comenzó una fuerte confrontación.

En el tumulto, el agente quiso escapar, pero un joven —presunto primo del motociclista accidentado— lo persiguió, pateó el auto y llegó a golpearlo. Fue entonces cuando el policía desenfundó su arma y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, hiriendo de muerte al joven, que falleció en el acto.

Después del fatal desenlace, el efectivo volvió a huir en el Sandero. Sin embargo, fue rastreado por las cámaras de seguridad del municipio y finalmente detenido en la zona de Morón Centro.

Mientras tanto, en el lugar del crimen se desató una pueblada: vecinos denunciaron maniobras irregulares por parte del personal policial y reclamaron justicia entre gritos e incidentes. El cuerpo de la víctima permaneció durante horas en la calle hasta la llegada de Policía Científica.

La causa quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI Nº 3 de Morón. En paralelo, la Oficina de Asuntos Internos dispuso apartar al agente de la Policía de la Ciudad hasta que se defina su situación procesal.