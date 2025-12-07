domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fatal desenlace

Choque, fuga y crimen: el dramático raid que terminó con un policía preso tras atropellar a un joven y matar a otro en plena calle

Un efectivo de la Policía de la Ciudad quedó detenido luego de protagonizar una serie de hechos violentos en Morón: primero atropelló a un motociclista y se dio a la fuga y horas más tarde mató a balazos a un joven que lo increpó frente a una comisaría.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la-policia-bonaerense-investiga-el-caso-foto-gentileza-0221-GMN644RVZRHVNOWRB3OIP6SOPA

Un grave episodio de violencia institucional sacude a Buenos Aires: un policía de la Ciudad fue detenido tras matar a balazos a un joven en Morón, en medio de un enfrentamiento que comenzó cuando familiares de un motociclista lo reconocieron como el presunto responsable de un choque ocurrido horas antes.

Lee además
me grababa mientras dormia: el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con camaras escondidas
Investigación

"Me grababa mientras dormía": el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con cámaras escondidas
detienen a un sujeto acusado de abusar a una mujer de 75 anos
Gravísimo

Detienen a un sujeto acusado de abusar a una mujer de 75 años

El hecho se desencadenó en la mañana del sábado en el barrio 20 de Junio. Según fuentes policiales, el efectivo circulaba en un Renault Sandero rojo cuando embistió a una moto en la que viajaba un joven apodado “Pitu”. Debido a las lesiones, la víctima fue trasladada de urgencia al Instituto de Haedo. La familia del motociclista denunció que el agente escapó sin asistirlo.

Unas seis horas más tarde, el policía se presentó en la Comisaría 4ª de Morón pero sin el vehículo involucrado. Los efectivos le advirtieron que debía regresar con el auto para que se realizaran los peritajes, o quedaría detenido. El hombre volvió a las 16:45, justo cuando un grupo de vecinos y familiares de la víctima se encontraba frente a la seccional. Allí lo reconocieron y comenzó una fuerte confrontación.

En el tumulto, el agente quiso escapar, pero un joven —presunto primo del motociclista accidentado— lo persiguió, pateó el auto y llegó a golpearlo. Fue entonces cuando el policía desenfundó su arma y efectuó dos disparos en la esquina de Chile y Grito de Alcorta, hiriendo de muerte al joven, que falleció en el acto.

Después del fatal desenlace, el efectivo volvió a huir en el Sandero. Sin embargo, fue rastreado por las cámaras de seguridad del municipio y finalmente detenido en la zona de Morón Centro.

Mientras tanto, en el lugar del crimen se desató una pueblada: vecinos denunciaron maniobras irregulares por parte del personal policial y reclamaron justicia entre gritos e incidentes. El cuerpo de la víctima permaneció durante horas en la calle hasta la llegada de Policía Científica.

La causa quedó en manos de la fiscal Valeria Courtade, de la UFI Nº 3 de Morón. En paralelo, la Oficina de Asuntos Internos dispuso apartar al agente de la Policía de la Ciudad hasta que se defina su situación procesal.

Temas
Seguí leyendo

Impactante vuelo inaugural: los seis F-16 recién llegados a la Argentina sobrevolaron Buenos Aires

El pan dulce de Betular te rompe la billetera: cuánto cuesta y qué ingredientes tiene

Alberto Fernández está de novio con una ex diputada del PRO

La multinacional que fabrica Oreo, Terrabusi y Milka suspendió a sus 2.300 empleados por 21 días

Reapareció el sanjuanino acusado de estafar a egresados en Mendoza: "Nuestra empresa ha cumplido acabadamente con cada evento contratado"

Ahora, en las estaciones de YPF se podrá pagar en criptomonedas

De fútbol y ARCA hasta el calor: qué fue lo más buscado en Google por los argentinos este año

La terrible hipótesis sobre el crimen del nene de 10 años asesinado por un adolescente de 16

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
me grababa mientras dormia: el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con camaras escondidas
Investigación

"Me grababa mientras dormía": el horror de tres inquilinas que alquilaban departamentos con cámaras escondidas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Te Puede Interesar

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan
Historia

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan

Por Juan Ortiz
Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular
Video

Horror en Rawson: un delincuente armado abordó a un grupo de niños y robo un celular

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital
De no creer

Insólito choque en la playa de estacionamiento de un conocido supermercado en Capital

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II
Historias del Crimen

La pelea entre vecinos por un cargador de celular y un asesinato a sangre fría en el barrio Costa Canal II