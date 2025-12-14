Chile eligió presidente: José Antonio Kast ganó el balotaje y llegará a La Moneda

José Antonio Kast se consagró este domingo como el nuevo presidente de Chile tras imponerse con claridad en el balotaje presidencial. Con el avance del escrutinio oficial, el candidato del Partido Republicano logró una diferencia cercana a los 20 puntos sobre la postulante de la izquierda, Jeannette Jara, y quedó virtualmente confirmado como el próximo mandatario del país vecino.

Las elecciones cerraron a las 18 en punto —hora argentina— y, minutos después, comenzaron a conocerse los primeros resultados oficiales. Con el 57,44% de las mesas escrutadas, Kast reunía el 59,1% de los votos, una cifra que lo posicionó de manera irreversible como ganador de la segunda vuelta. De esta manera, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en gran parte del territorio chileno, según informaron las autoridades. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, reconoció que se registraron algunos episodios aislados en determinados locales de votación, aunque aclaró que ninguno de ellos afectó el normal desarrollo del proceso democrático ni la participación ciudadana.

Al igual que en la primera vuelta, más de 15,7 millones de personas estaban habilitadas para emitir su voto, en el marco de un sistema de sufragio obligatorio que volvió a marcar una alta concurrencia en las urnas. Los medios chilenos comenzaron a reflejar rápidamente la tendencia irreversible a favor del dirigente de derecha, quien basó su campaña en un discurso de mano dura en seguridad y control migratorio.

Con el resultado prácticamente definido, Chile inicia ahora una nueva etapa política con José Antonio Kast al frente del Ejecutivo, en un escenario que promete reconfigurar el rumbo del país a partir de marzo del próximo año.