domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

Chile eligió presidente: José Antonio Kast ganó el balotaje y llegará a La Moneda

Con una amplia ventaja sobre Jeannette Jara, el líder del Partido Republicano se impuso en la segunda vuelta electoral. Más de 15,7 millones de personas estaban habilitadas para votar en una jornada con participación obligatoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

José Antonio Kast se consagró este domingo como el nuevo presidente de Chile tras imponerse con claridad en el balotaje presidencial. Con el avance del escrutinio oficial, el candidato del Partido Republicano logró una diferencia cercana a los 20 puntos sobre la postulante de la izquierda, Jeannette Jara, y quedó virtualmente confirmado como el próximo mandatario del país vecino.

Lee además
como vive coquimbo las elecciones, entre la tradicion de votar a la izquierda y el impacto en san juan
Tiempo en Chile

Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan
chile, en medio de una definicion historica por la presidencia entre jose antonio kast y jeannette jara
Elecciones

Chile, en medio de una definición histórica por la presidencia entre José Antonio Kast y Jeannette Jara

Las elecciones cerraron a las 18 en punto —hora argentina— y, minutos después, comenzaron a conocerse los primeros resultados oficiales. Con el 57,44% de las mesas escrutadas, Kast reunía el 59,1% de los votos, una cifra que lo posicionó de manera irreversible como ganador de la segunda vuelta. De esta manera, asumirá el cargo el próximo 11 de marzo.

La jornada electoral se desarrolló con normalidad en gran parte del territorio chileno, según informaron las autoridades. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, reconoció que se registraron algunos episodios aislados en determinados locales de votación, aunque aclaró que ninguno de ellos afectó el normal desarrollo del proceso democrático ni la participación ciudadana.

Al igual que en la primera vuelta, más de 15,7 millones de personas estaban habilitadas para emitir su voto, en el marco de un sistema de sufragio obligatorio que volvió a marcar una alta concurrencia en las urnas. Los medios chilenos comenzaron a reflejar rápidamente la tendencia irreversible a favor del dirigente de derecha, quien basó su campaña en un discurso de mano dura en seguridad y control migratorio.

Con el resultado prácticamente definido, Chile inicia ahora una nueva etapa política con José Antonio Kast al frente del Ejecutivo, en un escenario que promete reconfigurar el rumbo del país a partir de marzo del próximo año.

Temas
Seguí leyendo

Milei celebró el triunfo de Kast en Chile y habló de un avance regional "en favor de la libertad"

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Mujeres arriba: se afianza la presencia femenina en la Legislatura de San Juan

Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

El Gobierno de San Juan mejoró su propuesta y los gremios docentes consultarán a las bases

Qué empresas buscan terminar la Escuela de Música de la UNSJ y cuándo podrá estar lista, tras años de abandono

El Fiscal General dio el primer golpe en la mesa: borró de un plumazo la polémica de Jimmy con el Complejo Forense

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.
Gremialismo

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

El alerta amarilla por tormentas rige para la tarde de este domingo en San Juan.
SMN

Renuevan el alerta amarilla por tormentas se San Juan: recomiendan extremar precauciones

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados
Judiciales

Muerte de Diego Andreoni: la querella va por todo y pide 15 años por igual para los dos imputados

Fuente: Diario Uno
Ola delictiva

Encerrona a mano armada en Chile: le robaron la camioneta y todo a una familia mendocina

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad video
Obra pública

Un coloso asoma en la ciudad: la escuela en construcción más grande de San Juan ya va por más de la mitad

Te Puede Interesar

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6
Muy peligroso

En Capital: tiene 4 años y le clavó una tijera en la cabeza a su hermanito de 6

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana
Clima

Lunes con sol y buena temperatura en San Juan: así arrancará la semana

El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional
Ficción local

El origen de un proyecto audiovisual sanjuanino que abre camino en el cine LGBTQ+ con un reconocimiento nacional

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no aceptaron el juicio abreviado
Judicial

Estafa millonaria a Un Rincón de Napoli: la Fiscalía pidió el sobreseimiento de los dos acusados que no aceptaron el juicio abreviado

La obstetra Daniela Saldívar y el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, médicos condenados por mala praxis en San Juan.  video
Percepciones

San Juan, con opiniones divididas sobre los casos de mala praxis