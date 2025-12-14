domingo 14 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gremialismo

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Los gremios sanjuaninos se preparan para definir la conducción regional de la CGT el próximo año, mientras crecen las discusiones sobre renovación, participación femenina y el modelo de liderazgo frente a la reforma laboral.

Por Ana Paula Gremoliche
Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.

Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.

La CGT renovó sus autoridades a nivel nacional el pasado 11 de noviembre, con un triunvirato compuesto por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Ahora, las regionales deben definir sus futuras conducciones, y en San Juan todavía hay varias decisiones pendientes.

Lee además
como vive coquimbo las elecciones, entre la tradicion de votar a la izquierda y el impacto en san juan
Tiempo en Chile

Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan
tras el caloron, alertan por la llegada de viento sur para el domingo en san juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

La semana pasada, referentes de los gremios locales se reunieron para debatir el panorama del próximo año. Tras 18 años al frente de la CGT sanjuanina, Eduardo Cabello había adelantado que no continuaría, convencido de que era necesario un recambio similar al que se concretó a nivel nacional. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de renovación, esa posibilidad parece diluirse.

Según fuentes sindicales, ante el pedido de algunos gremios, Cabello habría evaluado mantenerse en el cargo, pero con condiciones: integrar a una dirigencia más participativa, con mayor protagonismo de las mujeres gremialistas, como Mirna Moral (Sindicato Empleados de Comercio) o Karina Navarro (UDA).

El debate interno también se centra en el modelo de conducción. La decisión está entre una dirigencia verticalista y unipersonal, o bien, replicar la estructura nacional de un triunvirato. La premisa compartida por todos es clara: la futura conducción debe estar aggiornata a los tiempos actuales y preparada para enfrentar los desafíos que traerá la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

Temas
Seguí leyendo

Cumbre de famosos en San Juan, con un conductor top, una cantante y un DJ

La ampliación del Hospital Rawson sigue a paso firme y otros nuevos hospitales van muy avanzados en San Juan

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Los temas más importantes que quedaron para el 2026 en la Cámara de Diputados de San Juan

La construcción del 2025 en San Juan: ferreterías y constructoras al límite, pero con obras que no se frenan

San Juan, azul y oro: los hinchas de Boca celebraron su día en la Plaza 25

El gremio de los empleados de comercio habló sobre el plus navideño en San Juan: con qué empresas hubo acuerdo por el beneficio

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final
Historia

Damián y Merlín, padre e hijo cordobeses, viajaron a dedo a Santiago del Estero y Racing los sorprendió con entradas para la final

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Tras el calorón, alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón", alertan por la llegada de viento Sur para el domingo en San Juan

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo
Calle Galíndez

Impresionante choque de una camioneta en Rivadavia: así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto
Un genio

Sanjuanino, fierrero de alma y emprendedor: la historia detrás del autito de colección que llegó a las manos de Franco Colapinto

Por Antonella Letizia
El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes
En redes

El grito de campeón del sanjuanino Fabricio Pérez con Estudiantes

Eduardo Cabello y otros miembros de la conducción de la CGT de San Juan.
Gremialismo

Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa
Valle Fértil

Docentes sanjuaninas emocionaron a todo un pueblo tras anunciar el cuerpo de bandera casa por casa

Melodía Leiva compartirá escenario con sus alumnos de canto en el Lawn Tennis. video
Agendando

Melodías maestras se apoderan del Lawn Tenis