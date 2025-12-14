Se acerca el 2026 en la CGT de San Juan: ¿habrá renovación?

La CGT renovó sus autoridades a nivel nacional el pasado 11 de noviembre, con un triunvirato compuesto por Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros). Ahora, las regionales deben definir sus futuras conducciones, y en San Juan todavía hay varias decisiones pendientes.

Tiempo en Chile Cómo vive Coquimbo las elecciones, entre la tradición de votar a la izquierda y el impacto en San Juan

La semana pasada, referentes de los gremios locales se reunieron para debatir el panorama del próximo año. Tras 18 años al frente de la CGT sanjuanina, Eduardo Cabello había adelantado que no continuaría, convencido de que era necesario un recambio similar al que se concretó a nivel nacional. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha de renovación, esa posibilidad parece diluirse.

Según fuentes sindicales, ante el pedido de algunos gremios, Cabello habría evaluado mantenerse en el cargo, pero con condiciones: integrar a una dirigencia más participativa, con mayor protagonismo de las mujeres gremialistas, como Mirna Moral (Sindicato Empleados de Comercio) o Karina Navarro (UDA).

El debate interno también se centra en el modelo de conducción. La decisión está entre una dirigencia verticalista y unipersonal, o bien, replicar la estructura nacional de un triunvirato. La premisa compartida por todos es clara: la futura conducción debe estar aggiornata a los tiempos actuales y preparada para enfrentar los desafíos que traerá la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.