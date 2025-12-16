El secretario de Trabajo sobre la reforma laboral: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho"

Luego que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijera que la reforma laboral "es para todos" los trabajadores, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero , lo contradijo al afirmar que no tendrá efecto retroactivo: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho".

Consultado acerca de si la reforma laboral aplicará a todos los trabajadores, respondió: "Lo primero que hay que entender es que la reforma es extremadamente positiva para todos . Esta es una reforma que va hacia adelante, no es una reforma que toca ningún derecho: ni para los que están ni para los nuevos".

"Las indemnizaciones continúan, esto es algo que es muy importante de aclarar, porque se ha dicho que se han rebajado indemnizaciones y no es así", argumentó el funcionario nacional, quien planteó que, en caso de que se apruebe el proyecto enviado por el Gobierno, habrá "algunos aspectos que son exactamente iguales".

En declaraciones a radio Rivadavia, Cordero precisó: "Se trata por ejemplo de algunos estatutos derogados o ese tipo de cosas, queda claro que para los que están ya los tienen incorporados a sus derechos y por lo tanto están y aplica ese derecho que ellos tienen en el estatuto que tengan".

"Hay algunos aspectos que son exactamente iguales. Simplemente ordenan y aplican para todos. Sí hay algunos incentivos muy interesantes para las personas que no tienen empleo formal en este momento. Por ejemplo, quienes no tienen empleo van a poder ser contratados con un diferencial que permite una rebaja de cargas que resulta sustancial. Al mismo tiempo, hay rebaja de cargas para los que ya están trabajando. Los derechos se conservan para los anteriores y los nuevos y hay incentivos para la generación de empleos", indicó.

FUENTE: Clarín