martes 16 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No tendrá efecto retroactivo

El secretario de Trabajo sobre la reforma laboral: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho"

Julio Cordero aseguró que "muchos gremios están entusiasmados" con el proyecto, a pesar de la movilización anunciada por la CGT.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El secretario de Trabajo, Julio Cordero

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Luego que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijera que la reforma laboral "es para todos" los trabajadores, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, lo contradijo al afirmar que no tendrá efecto retroactivo: "Va hacia adelante y no toca ningún derecho".

Lee además
queria agarrar una pala: pedia trabajo con un nombre falso y resulto ser un peligroso delincuente
Corrientes

Quería agarrar una pala: pedía trabajo con un nombre falso y resultó ser un peligroso delincuente
juan pazo renuncio a su cargo como director del arca y el gobierno designo al nuevo titular de la agencia
Cambios

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Consultado acerca de si la reforma laboral aplicará a todos los trabajadores, respondió: "Lo primero que hay que entender es que la reforma es extremadamente positiva para todos. Esta es una reforma que va hacia adelante, no es una reforma que toca ningún derecho: ni para los que están ni para los nuevos".

"Las indemnizaciones continúan, esto es algo que es muy importante de aclarar, porque se ha dicho que se han rebajado indemnizaciones y no es así", argumentó el funcionario nacional, quien planteó que, en caso de que se apruebe el proyecto enviado por el Gobierno, habrá "algunos aspectos que son exactamente iguales".

En declaraciones a radio Rivadavia, Cordero precisó: "Se trata por ejemplo de algunos estatutos derogados o ese tipo de cosas, queda claro que para los que están ya los tienen incorporados a sus derechos y por lo tanto están y aplica ese derecho que ellos tienen en el estatuto que tengan".

"Hay algunos aspectos que son exactamente iguales. Simplemente ordenan y aplican para todos. Sí hay algunos incentivos muy interesantes para las personas que no tienen empleo formal en este momento. Por ejemplo, quienes no tienen empleo van a poder ser contratados con un diferencial que permite una rebaja de cargas que resulta sustancial. Al mismo tiempo, hay rebaja de cargas para los que ya están trabajando. Los derechos se conservan para los anteriores y los nuevos y hay incentivos para la generación de empleos", indicó.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Tras el anuncio de Orrego, qué harán los municipios del Gran San Juan con el bono de fin de año

La reforma laboral de Javier Milei busca derogar el estatuto del periodista

La dura respuesta de San Juan a La Rioja por Vicuña: "Cada provincia gobierna su territorio y sus recursos sin interferencias externas"

Acueducto gate: qué pasó con la investigación y por qué el fiscal le pidió una aclaración al denunciante

Reforma laboral: Milei contaría con los votos en el Senado para la media sanción

Alerta científica: El gobierno profundizaría el ajuste y avanzaría contra el CONICET

"Federalismo ambiental", la frase con la que Milei mandó al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares

Crisis entre Chile y Colombia: Gustavo Petro llamó "nazi" a Kast

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
juan pazo renuncio a su cargo como director del arca y el gobierno designo al nuevo titular de la agencia
Cambios

Juan Pazo renunció a su cargo como director del ARCA y el Gobierno designó al nuevo titular de la agencia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido
Lamentable

Trágico e impactante choque frontal entre dos motos en Chimbas: un fallecido

Qué triste: habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia
Repercusiones

"Qué triste": habló la familia del verdulero fallecido en Ruta 40, tras la teoría de la defensa del jubilado que provocó la tragedia

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027
Licitación

El Hospital Marcial Quiroga busca seguridad privada y ofrece un contrato hasta 2027

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista
Exclusivo

Conocé al expolicía acusado de asesinar a su primo hermano de un cuchillazo en Bella Vista

A pesar de la estafa, con la ayuda de sus familiares, los proveedores y el intendente, los alumnos pudieron tener su fiesta.
De no creer

Escándalo: una madre gastó en el casino los $17 millones recaudados para la fiesta de egresados

Te Puede Interesar

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional
Increíble

Se incendió una casa en el centro y señalan que el inquilino lo hizo de manera intencional

Por Redacción Tiempo de San Juan
Conocé los paquetes y descuentos que ofrecen los sindicatos de San Juan a sus socios en estas vacaciones de verano.
Para aprovechar

Uno por uno, los paquetes que ofrecen los sindicatos sanjuaninos a sus socios en estas vacaciones de verano

El proyecto de Ley de Glaciares reabrió el debate sobre el equilibrio entre protección ambiental, desarrollo productivo y el papel de las provincias en la definición de los glaciares protegidos.
Apoyos

Reforma de la Ley de Glaciares: respaldo minero en San Juan y reclamo de reglas claras

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas
Fallecido

Este es Alex Gabriel, el motociclista que perdió la vida en un choque frontal en Chimbas

El Mistol, el mejor aceite del país y del mundo. 
Producción regional

San Juan se consolida como líder del aceite de oliva argentino en un ranking internacional